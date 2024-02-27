"Zanlıya aradan çekilmesi için 55 bin Sterlin ve 750 bin TL komisyon ücreti verildi"

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden sahte fatura soruşturması kapsamında dün akşam tutuklanan Şenol Kovancı, tutuklanarak bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

"Sahte banka emri düzenlenmesine tahrik etme, suç gelirini aklama, sahte belge düzenlenmesine tahrik etme ve sahtekarlıkla para temini" suçlamasıyla tutuklanan zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının üniversite kampüsünde bulunan "Fatduck" isimli restoranın sahibi olduğunu ve iki faturayla, üniversiteye herhangi bir mal veya hizmet satmadan 41 bin TL temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlıya ayrıca, 3 adet sahte fatura ile üniversiteden "18 bin 560 TL'lik reklam masrafları ödemesi" çıkarıldığını iddia etti.

Polisin mahkemede aktardığı dikkat çeken bir diğer detay ise, üniversite tarafından alınacak bir arazi için zanlıya, "aradan çekilmesi için 55 bin Sterlin ve 750 bin TL komisyon ücreti verildiğini" söyledi.

Sterlin ve 750 bin TL komisyon ücreti verildiğini" söyledi. Zanlının suç ortağı olup olmadığının araştırılacağını, meblağın artabileceğini belirten polis, 2 gün süreyle poliste tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi