Zanlılardan birinin kaçak olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan iki zanlıdan birinin ülkede yasal statüsü bulunmadığını, diğerinin ise öğrenci olduğu ortaya çıktı. Zanlılar C. E. ve O. K. bugün teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı C. E.’nin 25.05.2021 tarihinde, saat 19.20 raddelerinde, Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da, Vedia Barut sokak üzerinde bulunan Öztek 49 apt. d/10 adresinde bulunan ikametgâhın oturma odası içerisinde, Lefkoşa'da sakin tasarrufunda bulundurduğu bıçağı aralarında geçmişte husumet bulunan O.K.'nin boynunun sağ yan tarafına bir kez sallamak sureti ile 4 cm'lik yüzeysel kesi oluşmasına ve yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

Polis, olay mahallinde kullanılan bıçağın tespit edilerek, emare olarak zapt edildiğini söyledi. O. K.’nin kavga sırasında cam parçası ile zanlı C. E.’yı parmağında kesi oluşmasına neden olup yaraladığını anlattı. Polis, aynı gün zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlı C. E.’nin tutuklu, öğrenci statüsündeki O. K.'nin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet veren Yargıç Temay Sağer, yasal statüsü olmayan zanlı C. E.’nin 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, O. K'nin ise 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.