Zanlılardan biri bayıldı, 7 gün daha tutukluluk alındı

Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ı öldürüp, soygun suçu da işleyerek kaçan ve 18 gün sonra Pile köyünde yakalanan Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların 8 Ocak tarihinde Pile’de yakalandıklarını anımsatan polis, her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirti.

Zanlıların tutuklu bulunduğu 3 gün içerisinde birçok kişinin sorgulandığını, 5 kişiden ifade aldıklarını söyledi.

Polis, zanlı Tchomte’nın ikinci bir ifade verip, cinayet ve soygunu detaylı bir şekilde anlattığını açıkladı.

Polis, zanlının 3 kez doktor kontrolünden geçirildiğini, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden de kontrolden geçirileceklerini söyledi.

Polis, zanlılara avukat formu verildiğini ancak paraları olmadığını ve avukatları olmadığını söylediklerini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan emareler, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlılardan Bryan Gibip Kwalar, parası olmadığını ancak avukat istediğini söyledi.

Zanlı Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ise polise her şeyi anlattığını, ailesine ulaşmak istediğini ifade etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ek süre talebiyle ilgili kararını açıklamak üzereyken, Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte baygınlık geçirdi. Yargıç, bu nedenle duruşmaya kısa bir ara verdi. Zanlı, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kendisine geldi.

Durumu iyileştikten sonra tekrar oturumun yapan Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına karar verdi.