Zanlı cezaevine gönderildi, işyeri hakkında yasal işlem başlatıldı

Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen H.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede söz alan zanlı bir restoranda çalıştığını, patronunun kendisine çalışma izni çıkaracağını söylediğini ama çıkarmadığını söyledi. Zanlı 20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilirken, kayıt dışı işçi çalıştıran iş yeri hakkında da yasal süreç başlatılmasına karar verildi.

Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24 Haziran 2024 tarihinde saat 01.40 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Lefkoşa’da tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden beri 541 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek, davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise bir restoranda çalıştığını, patronunun kendisine çalışma izni çıkaracağını söylediğini ama çıkarmadığını söyledi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç, zanlıyı kayıt dışı işçi çalıştıran iş yeri hakkında da yasal süreç başlatılmasına emir verdi.