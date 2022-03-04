"Zamların etkisini azaltmak için gelir artırıcı önlemler almak zorundayız”

Zamlarla ilgili açıklama yapan UBP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan, “UBP’nin sorumluluk alarak zor bir görev üstlendiğini, kaçınılmaz olan zamların etkisini azaltmak için gelir artırıcı önlemler üzerinde çalışmak gerektiğini” iddia etti.

Ana muhalefet partisinin hükümet programına yönelik eleştirilerini “büyük bir sabır ile dinlediklerini” belirten Dr. Ahmet Savaşan, “Başta ana muhalefet partimiz olmak üzere HP milletvekillerinin eleştirilerini büyük bir sabırla dinledik. Yaptıkları konuşmalardan halkın yararına olan bölümleri not aldık ve değerlendireceğiz. Ama bir kez daha açıkça belirtmek isterim ki esas olan iktidar sorumluluğunu alabilme cesaretini göstermek ve ekonomi, sağlık, eğitim, turizm ile hayatın diğer alanlarında ihtiyaç olan adımları atarak insanımıza fiilen hizmet etmektir. Maalesef ana muhalefette bu isteği göremedik” dedi.

Programdaki hedefler zor olmasına karşın yakalanabilir…

Savaşan, hükümet programı çerçevesinde ekonomik kalkınma başta olmak üzere gereken adımların atılacağını; hükümetin öncelikli hedefinin ekonomiyi pandemi öncesindeki seviyesine getirmek ve ardından daha üst seviyelere çıkarmak olduğunu iddia etti. Savaşan, bu hedefin tutturulmasının kolay olmadığını bildiklerini ama bütün şartları zorlayarak çalışılması halinde bu zor hedefin yakalanabileceğini savundu.