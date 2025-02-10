Zamanında tedbir almak yangını söndürmekten daha kolaydır

Zamanında tedbir almanın yangını söndürmekten daha kolay olduğunu vurgulayan itfaiye, vatandaşları uyardı.

Kış aylarında çıkabilecek yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda açıklama yapan Polis Genel Müdürlüğü – İtfaiye Müdürlüğü, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen; 199, 177 veya 155 hattına ulaşması gerektiğini hatırlattı.

Temizlik ve ısınmak maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Ateş yakmakla ilgili yasadaki kurallara uymak gerek” denildi ve şu önerilere yer verildi:

“Halı, perde, yatak ve koltuk gibi kolay alevlenebilecek eşyalar ve kurutulacak kıyafetler şömine, soba ve elektrikli ısıtıcılardan en az 3 metre uzakta tutulmalı.

Şömine ve odun sobalarının söndüğünden emin olunmalı ve temizlikleri düzenli aralıklarla yapılmalı.

Tamamen söndüğünden emin olunmadan sigara izmaritleri; yol kenarlarına, ormanlık alanlara ve diğer arazilere, çöp bidonlarına, yanabilecek madde veya malzeme üzerine atılmamalı.

Şömine, odun sobası ve mangal yakmak için ani parlayan yanıcı maddeler (tiner, benzin vb.) kullanılmamalı. Ayrıca mangal yapılacak alanın etrafında kolay yanabilecek maddeler (tahta, kumaş, kereste vb.) ve yangına sebep olabilecek yanıcı maddeler bulundurulmamalı.

Priz çoğaltıcılarına fazla akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılması yangın riskini artırır. Fazla akım tüketen elektrikli cihazlar direkt fişe takılmalı. Zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve fazla akım tüketen elektrikli cihazlar çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği hatırlanmalı.

Ocak üzerinde unutulan tava/tencere alev alırsa ilk olarak ocağın altı kapatılmalı ve yangın söndürme cihazı ile müdahale edilmeli.

Eğer yangın söndürme cihazı yoksa bir bez ıslatılmalı, fazla suyu alındıktan sonra tavanın üzeri bu bezle örtülmeli ve soğuması beklenmeli. Sıcak yağa suyla müdahale edilmemeli, su yangının büyümesine sebep olur.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisi, bakımı, egzoz ve lastik kontrolleri zamanında yaptırılmalı, bu, yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önler.

Araçlarda, iş yeri ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulmalı. Bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangının büyümesini ve tehlikeyi önler

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen; 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”