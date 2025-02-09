Sonay DEMİRPENÇE

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…

Çalışkan

Şu an yaptığım işi yapmasaydım…

Aşçı olurdum herhalde

Benim gündemimi en fazla meşgul eden

İşim

Kayıtsız kalamadığım şey

Haksızlık

En büyük pişmanlığım

Üniversite’de okurken çevre ülkeleri daha çok gezmemek

En büyük sevincim…

Üniversite’de okumayı hayal ettiğim okuldan kabul almak

Hayatımın dönüm noktası

Yoga eğitmenlik eğitimi almak

Beni en çok etkileyen yazar

Anne Frank - The Diary of Anne Frank kitabıyla.

Başucumdaki kitap

Çakralar - Çetin Çetintaş & İnci Ünlü

En keyif aldığım müzik

Çeşitli tarzlar dinleyip keyif aldığım oluyor, belli bir tarz yok

En son izlediğim film

Inside Out 2

Kendim için son aldığım şey

Çorap

Dolabımdaki en gereksiz şey

Bir gün mutlaka giyerim dediğim ve hiç giymediğim kıyafetler.

Benim için alınabilecek en güzel hediye

Hikayesi ya da anlamı olan, beni tanıyarak alınmış tüm hediyeler mutlu eder.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey

Değiştirmek değil, dönüştürmek diyelim. Zorluklar karşısında daha güçlü kalabilmek, duygusal dayanıklılığımı arttırmak



Kendimde beğendiğim özellik…

Çevremdeki insanlara yardım etmeye çalışmam. Bazen bunun dozu kaçıyor ve kendimi unutuyorum gerçi :)

Olmasa da olur…

Yalan

Olmazsa olmaz…

Maalesef para

En iyi yaptığım yemek…

Dolmam güzeldir :)

Hayalimdeki dünya…

Şiddetsiz

Aşk benim için…

Sanırım çok romantize edildiği için inanmıyorum. Aşk yerine tutku kelimesini kullanabiliriz belki. Bu tutku da sadece insanlar arası da değil, hayvanlara veya bir yaşam tarzına tutku ile bağlanmak olabilir.



Onunla çok tanışmayı isterdim…

Simone de Beauvoir



Görmek istediğim yer…

Uzak Doğu ülkeleri

Mutlaka yapmak istediğim…

Gezebildiğim kadar ülke gezmek



Son olarak söylemek istediklerim…

Yaşamımız boyunca hep bir koşuşturma içinde oluyoruz. Bu telaştan kendimizi unutuyor ya da tamamen yok sayabiliyoruz. Zaman zaman durabilmeyi ve kendi içimize dönebilmeyi denemek lazım. Dışarda aradığımız her neyse, içimizdekinden daha gerçek değil.