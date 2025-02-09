“Zaman zaman durabilmeyi ve kendi içimize dönebilmeyi denemek lazım”
‘Yaşamımız boyunca hep bir koşuşturma içinde oluyoruz. Bu telaştan kendimizi unutuyor ya da tamamen yok sayabiliyoruz. Zaman zaman durabilmeyi ve kendi içimize dönebilmeyi denemek lazım. Dışarda aradığımız her neyse, içimizdekinden daha gerçek değil.’
Sonay DEMİRPENÇE
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…
Çalışkan
Şu an yaptığım işi yapmasaydım…
Aşçı olurdum herhalde
Benim gündemimi en fazla meşgul eden
İşim
Kayıtsız kalamadığım şey
Haksızlık
En büyük pişmanlığım
Üniversite’de okurken çevre ülkeleri daha çok gezmemek
En büyük sevincim…
Üniversite’de okumayı hayal ettiğim okuldan kabul almak
Hayatımın dönüm noktası
Yoga eğitmenlik eğitimi almak
Beni en çok etkileyen yazar
Anne Frank - The Diary of Anne Frank kitabıyla.
Başucumdaki kitap
Çakralar - Çetin Çetintaş & İnci Ünlü
En keyif aldığım müzik
Çeşitli tarzlar dinleyip keyif aldığım oluyor, belli bir tarz yok
En son izlediğim film
Inside Out 2
Kendim için son aldığım şey
Çorap
Dolabımdaki en gereksiz şey
Bir gün mutlaka giyerim dediğim ve hiç giymediğim kıyafetler.
Benim için alınabilecek en güzel hediye
Hikayesi ya da anlamı olan, beni tanıyarak alınmış tüm hediyeler mutlu eder.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey
Değiştirmek değil, dönüştürmek diyelim. Zorluklar karşısında daha güçlü kalabilmek, duygusal dayanıklılığımı arttırmak
Kendimde beğendiğim özellik…
Çevremdeki insanlara yardım etmeye çalışmam. Bazen bunun dozu kaçıyor ve kendimi unutuyorum gerçi :)
Olmasa da olur…
Yalan
Olmazsa olmaz…
Maalesef para
En iyi yaptığım yemek…
Dolmam güzeldir :)
Hayalimdeki dünya…
Şiddetsiz
Aşk benim için…
Sanırım çok romantize edildiği için inanmıyorum. Aşk yerine tutku kelimesini kullanabiliriz belki. Bu tutku da sadece insanlar arası da değil, hayvanlara veya bir yaşam tarzına tutku ile bağlanmak olabilir.
Onunla çok tanışmayı isterdim…
Simone de Beauvoir
Görmek istediğim yer…
Uzak Doğu ülkeleri
Mutlaka yapmak istediğim…
Gezebildiğim kadar ülke gezmek
Son olarak söylemek istediklerim…
Yaşamımız boyunca hep bir koşuşturma içinde oluyoruz. Bu telaştan kendimizi unutuyor ya da tamamen yok sayabiliyoruz. Zaman zaman durabilmeyi ve kendi içimize dönebilmeyi denemek lazım. Dışarda aradığımız her neyse, içimizdekinden daha gerçek değil.