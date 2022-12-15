Zam var, ilaç yok!

▶ Eczacıların ifadesiyle özellikle son haftalarda “tolere edilemez” bir ilaç eksikliği yaşanıyor… YENİDÜZEN’e konuşan Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, ilaçların 4’te 1’inin eksik olduğunu söyledi; sıkıntının Türk Lirası ve Türkiye’deki iktidarın ilaç üreticilerine ödediği Euro kurundan kaynaklandığını ifade etti. Tekiner, sıkıntının birkaç ay daha sürmesini beklediklerini kaydetti.

▶ Öte yandan Türkiye’de, 2 bin 200 kalem ilaca zam yapıldığını, söz konusu zammın eş zamanlı olarak Kıbrıs’ın kuzeyine de yansıdığını ifade eden Tekiner, bazı ilaçlara, farklı oranlarda zam geldiğini söyledi.

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs’ın kuzeyi özellikle son haftalarda, eczacıların ifadesiyle “tolere edilemez” bir ilaç eksikliği yaşanıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, piyasadaki ilaçların 4’te 1’inin eksik olduğunu söyledi, vatandaşın ilaca ulaşabilmek için eczane eczane dolaşmak zorunda kaldığını ifade etti.

“Sıkıntı TL kaynaklı”

Eczacıların ilaca erişim noktasında yaşadığı sıkıntının Türk Lirası kullanımı kaynaklı olduğunu belirten Tekiner, ilaçların yüzde 80’inin Türkiye’den geldiğini ancak Türkiye’deki ilaç üreticisi firmaların TL kaynaklı üretim sorunları yaşadığını anlattı.

Türkiye’deki iktidarın ilaç üreten firmalara ödediği ücretle ilgili bir Euro kuru belirlediğini ve düne kadar, bu kurun 1 Euro: 7.86 TL; yani, gerçek değerinin yarısından da az olduğunu ifade eden Tekiner, dün itibariyle söz konusu kura yüzde 36.77 oranında zam yapıldığını ifade etti.

Tekiner, yapılan zamla birlikte Türkiye’deki iktidarın ilaç üreticisi firmalara ödediği Euro kurunun yaklaşık 10 TL’ye yükseldiğini, yine gerçek kurun yarısı kadar olduğunu ancak üretimin bir nebze de olsa rahatlayabileceğini söyledi.

“İlaç sıkıntısının birkaç ay daha devam etmesini bekliyoruz”

Türkiye’nin, ambalaj hammaddesini bile yurtdışından aldığını, bunun da Euro bazında ödeme anlamına geldiğini anlatan Tekiner, ilaç üreticisi firmaların özellikle yılsonunda yeni yıla hazırlanmak adına üretimi daha da azalttığını, ilaç sıkıntısının birkaç ay daha sürmesini beklediklerini ifade etti.

“Piyasadaki ilaçların 4’te 1’i eksik”

Ateş düşürücüden, ağrı kesiciye; antibiyotikten göz damlalarına kadar hemen her kalemde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Tekiner, “Hiçbir ilaç doğru düzgün bulunamıyor. Piyasadaki ilaçların 4’te 1’i eksik” dedi.

“Türkiye’de, 2 bin 200 kalem ilaca zam yapıldı. Yapılan zam, eş zamanlı olarak bizim sistemimize de düştü”

Öte yandan, belli ilaçların fiyatlarının dün itibariyle zamlandığını ancak bu zammın genel bir zam olmadığını ifade eden Tekiner, “Türkiye’de, 2 bin 200 kalem ilaca zam yapıldı. Yapılan zam, eş zamanlı olarak bizim sistemimize de düştü” dedi, zammın oranına ilişkin detay vermedi.