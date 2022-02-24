Zalihe Bundak belgeseli gösterilecek

Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER), Zalihe Bundak belgeseli bu akşam gösterilecek.

Verilen bilgiye göre, gösterim saat 18.00’de Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Konferans Salonu’nda olacak.

KÖDER, bir süre önce ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, belgesel hazırlamak, kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatmıştı.