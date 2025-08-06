Zahra Sokak’ta müzik ve dans gecesi düzenlenecek

Halk Sanatları Derneği (HASDER) Gençlik Kulübü’nün, Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi katkılarıyla düzenlediği 16. Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında 11 Ağustos Pazartesi akşamı Zahra Sokak’ta müzik ve dans gecesi yapılacak.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik saat 20.00’de başlayacak.

HASDER ile Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) ekiplerinin, halk dansları gösterileri sunacağı gecede, Melatonin, Alasya ve Grup Altüst sahne alacak.