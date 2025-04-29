Zaha Hadid Architects’ten Cyprus Constructions’a ziyaret

Dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid’in “Queen of Curves” (Kavislerin Kraliçesi) olarak anılan ikonik vizyonunu taşıyan Zaha Hadid Architects’in Kıdemli Yöneticisi Maurizio Meossi, Cyprus Constructions’ın ödüllü projelerini ziyaret etti.

Sanat ve mimaride sınırları aşarak Guangzhou Opera Binası (Çin), Heydar Aliyev Kültür Merkezi (Azerbaycan), Londra Su Sporları Merkezi (İngiltere) ve Abu Dhabi’deki Sheikh Zayed Köprüsü (Birleşik Arap Emirlikleri) gibi çığır açan yapılarla dünya çapında iz bırakan Zaha Hadid’in mirasını taşıyan ekip, Cyprus Constructions’ın “En İyi Çalışma Ortamı” ve “En Fonksiyonel Ofis” ödüllerine layık görülen merkez ofisini ve “En İyi Peyzaj Tasarımı” ödüllü Maldives projelerini yerinde inceledi.

Ziyareti sırasında projeleri detaylı şekilde analiz eden Meossi, mimarinin yalnızca estetik bir ifade değil, aynı zamanda yaşam kalitesini, kültürel kimliği ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bütüncül bir vizyon sunduğunu ifade etti. Cyprus Constructions’ın bu yaklaşımla uluslararası mimari düzlemde dikkat çekici bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Cyprus Constructions, Kuzey Kıbrıs’ın mimari kimliğini ileriye taşırken, “Queen of Curves”un mirasını taşıyan bir kurumun temsilcisinden aldığı bu övgüyle küresel vizyonunu daha da güçlendiriyor.