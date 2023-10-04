YYK’dan radyo ve televizyonlara uyarı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), zanlı veya sanık pozisyonundaki kişilerin görüntüsü, fotoğrafı veya açık isminin yayınlanmasının idari ceza gerektirdiğini hatırlatarak, bu kurallara uymayan radyo ve televizyon kuruluşlarına müsamaha gösterilmeyeceği uyarısında bulundu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ülke gündemini meşgul eden soruşturmaların, halkı merak ve ilgi ile süreci izlemeye ve tutuklananların kimliklerini öğrenme ihtiyacına sürüklediği, haliyle, bazı medya kuruluşlarının da tutuklananların kimliğini ve fotoğraflarını yayınlamak konusunda rekabete girdiği belirtildi.

Açıklamada, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluşları Yasası maddelerine atıfta bulunularak, medyada yaşanılan kimlik açıklama ve fotoğraf veya görüntü yayınlama davranışlarının cezalandırılması gereken bir yayın ilkesi ihlali sayıldığı kaydedildi.

Kurul açıklamasında ilgili maddelere de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“ ‘5(5) Masumiyet karinesine saygılı olmak, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmak. Yargı süreci devam eden davalarda iddiaları ve savunmaları adil ve dengeli biçimde aktarmak.

5(6) Zanlıların, sanıkların ve mahkumların yakınlarını, işlenen fiille açıkça ilgili bulunmadıkça ve olayın doğru anlaşılması için gerekli olmadıkça teşhir etmemek’

Teknolojinin günlük hayattaki yeri giderek artarken ve Yayın Yüksek Kurulu’nun yetki alanında bulunmayan internet gazeteleri ile radyo ve televizyon yayınları bu denli iç içe geçmişken, Yayın Yüksek Kurulu, medyayı ama özellikle radyo ve televizyonları yukarıda temas edilen maddelere uymaya davet etmektedir.”

Açıklamada, “Zanlı veya sanık pozisyonundaki kişilerin kimliği, milliyeti ve soruşturma konusu konunun içeriğine bakılmaksızın, hiç bir zanlının veya sanığın görüntüsünün veya fotoğrafının veya açık isminin yayınlanması bizim yasamıza göre idari bir ceza gerektirdiğinden, Kurulumuz, bu kurallara uymayan radyo ve televizyon kuruluşlarına bundan böyle müsamaha göstermeyecektir.” denildi.

YYK açıklamasında, ihlallerden şikayet etmek isteyenlerin, şikayetlerini kurula aktarabileceği ifade edildi.

Lisanssız kuruluşlar polise şikayet edildi

Öte yandan Yayın Yüksek Kurulu’nun tüm çağrılarına rağmen lisans almadığı halde Web TV yayınlarına devam eden kuruluşların haklarında cezai soruşturma açılması amacıyla polise şikayet ettiği belirtildi.