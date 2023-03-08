Yüzlerce kadın sokakta: "Bulaşığı Ahmet yıkasın, biz sokaktayız"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında adanın kuzey ve güneyinde yürüyüşler gerçekleştiriliyor.

Adanın kuzeyindeki yürüyüş, 40'tan fazla örgütün katılımıyla Kumsal Park’ta başladı, Yürüyüşte, "Özgürlüğünü Seven Defansa Gelsin", "Eşitlikten Vazgeçemiyoruz", "Bulaşığı Ahmet Yıkasın, Biz Sokaktayız" ve "Gericilikten Korkma, Geç Kalmaktan Kork" yazılı pankartlar yer alıyor.

Buradan Meclis’e yürüyen örgütlerin bir kısmı daha sonra Ledra Palas geçiş noktasından geçerek ara bölgeye gidecek.

Ara bölgede PEO ve POGO ile buluşacak olan kortej, “Yeniden Birleşme, Eşitlik Ve Dayanışma İçin Hep Birlikte” başlıklı basın açıklamasını okuyacak.

Fotoğraflar: Ertuğrul Senova