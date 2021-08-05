DEVLET ELİYLE ‘KARA PARA’ MI AKLANACAK?

Müdahaleyle kurdurulmuş azınlık hükümeti son derece enteresan işler yapıyor. Gerçi her icraatları, her açıklamaları enteresan ama Resmi Gazete’de 3 Ağustos’ta yayımlanan bir ‘yasa gücünde kararname’ çok da ilginç…

‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme’ hakkında çıkarılan yasa gücünde kararnamenin içeriği akıllara çeşitli soru işaretleri getiriyor.

Çünkü ‘amaç’ olarak yazılanlar ile gerçekler birbirini tutmuyor.

Ekonomi uzmanları da endişelerini dile getiriyorlar.

En başta şunu söylemek lazım: Azınlık hükümeti meclisi tamamen devre dışı bırakmış durumda. Ülke yasalarla değil, kararnamelerle yönetiliyor.

Şimdi meclis tatilde gerçi, ama Anayasa’nın hükümete verdiği ‘kararname’ yayımlama yetkisi ‘acil ekonomik konular’dan ibaret…

‘Yurt içi ya da yurt dışındaki kayıt dışı paraların kayıt altına alınması’ konusunun ‘acil’ bir mevzu olduğunu kim iddia edebilir ki?

Bu birinci faul…

**

Ama asıl faul bu değil. Saner hükümetinin memleketi kararnamelere yönetme alışkanlığı artık kanıksanmış durumda…

Asıl mesele ise bu kararnamenin fiiliyatta kime, ne çıkar sağlayacağı…

Kararnamenin ‘devlete gelir sağlama’ gibi bir hedefi var. Nasıl olacak bu?

KKTC’de ya da yabancı bir ülkede parası olanlar bu paraları bizim Vergi Dairesi’ne bildirecekler ve yasal hale gelmesini sağlayacaklar.

Diyelim ki sizin İngiltere’deki bir bankada paranız var… O parayı buradaki bir bankaya aktaracaksınız. Yüzde 2,5 oranında vergi çıkacak ve bunu ödeyeceksiniz. Ve paranız ‘legal’ olacak.

Peki ama siz, durup dururken İngiliz bankasındaki paranızı, üstelik vergi de ödeyerek ne diye KKTC’ye aktarasınız ki? Eğer ‘temiz’ ise, istediğinizde zaten istediğiniz yere aktaramaz mıydınız? Yok, eğer ‘kirli’ ise, başınız İngiltere’de veya başka bir ülkede de belaya girmez miydi?

Dolayısıyla yurt dışında, hele bankalarda tutulan birikimlerin KKTC ekonomisine kazandırılması teorisi pek inandırıcı gelmiyor.

Peki ya ‘yurt içi birikimler’ meselesi?

Hırsızlık ve soygunların sık yaşandığı bir ülke haline gelen KKTC’de ‘yastık altı’nda para saklayan kaldı mı sizce? Kaldıysa eğer, bu paralarını neden vergilendirsin insanlar?

Yani bu da pek inandırıcı değil…

**

Ama şu inandırıcı: Sizin yabancı bir ülkede ya da KKTC’de ‘temiz’ olmayan bir paranız var ve günün koşullarında bu parayı ‘çamaşır makinesi’nden geçirmeniz gerekti.

İşte bu kararname tam da bu durumdaki paralar için bulunmaz Hint kumaşı…

Öyle ‘işyeri açıp zarar etmek’, ‘bir yerlere büyük bağışlar yapmak’ ya da ‘onlarca kişi vasıtasıyla havaleler yollamak’ gibi yöntemler yerine, bu şekilde ‘pırıl pırıl’ olur paracıklarınız!..

Bir tür ‘devlet eliyle aklama…’

Seçim hazırlığındaki UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin hazineye biraz para bulmak için ürettiği en son marifetlerinden biri olan ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ çok tartışılacak gibi görünüyor.



Yüzde 2.5 vergi ile “kayıt dışı” gelir aklanıyor