Serap ŞAHİN

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere toplandı, toplantı Salı gününe ertelendi.

Toplantıda işçi temsilcisi rakam açıkladı, “yüzde 19,69’u kabul edeceğiz”dedi,1 Eylül’den itibaren yeni ücretin geçerli olması gerektiğini vurguladı. Bakan Gardiyanoğlu ise asgari ücretin 18 Eylül’e kadar belirleneceğini söyledi, 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10:00’da başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Ali Başman ve diğer yetkililer katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada ;”Gönül oy birliği arzu ediyor. Son şartlarımızı masaya koyacağız. “ ifadelerini kullandı.

İşverenler Sendikası Temsilcisi Ali Başman da sağlıklı bir çalışma yapılabilmesi için toplantının gelecek haftaya ertelenmesini talep etti, “Rakamlarla ilgili çalışma halindeyiz” dedi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, KTAMS tarafından açıklanan açlık sınırına işaret ederek, 27 bin 402 TL olarak hesaplandığını ancak kendilerinin yaptığı hesaba göre 35 bin 170 TL olduğunu kaydetti. Bu hesabın sadece gıda kalıbı üzerine olduğunu belirten Serdaroğlu, işverenler sendikasının daha önce yaptığı açıklamaya dikkat çekerek “yüzde 19,69’u kabul edeceğiz” şeklinde konuştu.