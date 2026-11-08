GİKAD, "Lapta Hesap İşi"ni podyuma taşıdı

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), tescil sürecini üstlendiğini "Lapta Hesap İşi"nin kullanıldığı tasarımları “Hikayelerle Hayat Bulan Bir Miras” defilesinde sergiledi.

GİKAD’dan yapılan açıklamaya göre, cuma günü Çatalköy’deki Acapulco Resort Hotel’de düzenlenen defilede, tasarımcılar, geleneksel nakış sanatını farklı giysilerde yorumladı. Defilede Behice Biran, Fahriye Behçet, Mert Özyürekliler, Tülay Kader ve Şafak Bekiroğlu’nun koleksiyonları yer aldı.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar ve davetliler katıldı. GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’nun açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğin yaratıcı yönetmenliğini ve sunumunu GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Özbekoğlu üstlendi.

“KKTC’nin tescilli ilk nakışı”

Açıklamada, Lapta Hesap İşi’nin; Kıbrıs'ta ve Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescil edildiği, ülkeni tescilli ilk nakışı olma özelliği taşıdığı kaydedildi ve bunun, kültürel değerlerin korunması ve kadın emeğinin görünürlüğü açısından önemine vurgu yapıldı.

GİKAD’ın 1 Ekim’de İstanbul’daki Craft Istanbul Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı’nda da Lapta Hesap İşi defilesi düzenlediği ve kültürel mirasa yönelik çalışmaları dolayısıyla Kurum Onur Ödülü aldığı da kaydedilen açıklamada, projeyle nakışın yaşatılmasını ve kadın emeğinin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediği kaydedildi.