Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.
Genel Kurul gündeminde, bazı karar tasarılarının üçüncü görüşmesi yer alıyor.
Cumhuriyet Meclisi geçen hafta nisap sağlanamaması nedeniyle toplanamamıştı.
UBP-DP Hükümeti iki haftadır, Meclis'in toplanması için nisap sağlamazken, Cumhuriyetçi Türk Partisi konuyla yazılı bir açıklama yapmıştı.
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