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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul gündeminde, bazı karar tasarılarının üçüncü görüşmesi yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi geçen hafta nisap sağlanamaması nedeniyle toplanamamıştı.

UBP-DP Hükümeti iki haftadır, Meclis'in toplanması için nisap sağlamazken, Cumhuriyetçi Türk Partisi konuyla yazılı bir açıklama yapmıştı.   

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