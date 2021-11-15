Yuvacık’ta kaçak av, 2 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan rutin avcı kontrollerinde Yuvacık’ta, baraj ve göletlerden 500 metre uzaklıkta avlanması gerekirken iki kişinin Yuvacık Barajı yakınlarında kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturma devam ettiği kaydedildi.

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