‘Sorunları çözmüyorlar, çözmek için uğraşmıyorlar’

Yurttaş, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin bugüne kadarki performansını değerlendirdi, ‘geçer not’ vermedi. Hükümetin halkla ilgilenmediğini ve özellikle ekonomi konusunda sorunlara çözüm bulamadığını aktaran vatandaşlar, olası bir erken seçimde “değişim şart” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI



Yurttaş, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin bugüne kadarki performansını değerlendirdi, geçer not vermedi. Hükümetin halkla ilgilenmediğini ve özellikle ekonomi konusunda sorunlara çözüm bulamadığını aktaran vatandaşlar, olası bir erken seçimde “değişim şart” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlar, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin kendi gündemine yoğunlaştığını, toplumsal sorunlar için çare üretmediğini anlattı, gelecek görmediklerini söyledi.

Piyasanın durgunluğundan ve insanların alım gücünün erimesinden yakınan yurttaşlar, “bu daha nereye kadar gidecek?” sorusunu sordu, mevcut hükümetin özellikle ekonomik konulara bir çözüm bulmadığını ve bulmak için çaba sarf etmediğini ifade etti.

Türkiye’deki mevcut iktidarın ülkemizdeki iç işlerine karıştığının da altını çizen bazı vatandaşlar, “Ya bizi bıraksınlar, ya da bir vali yollasınlar ki, biz de ne yapabileceğimizi bilelim” diyerek sitem etti.

Haftalardır mecliste tartışılan ve iktidarla, muhalefetin bir türlü anlaşamadığı erken seçim konusunda da yorum yapan yurttaşların kimisi, erken seçimin bir an önce yapılmasını, kimisi ise şu an için erken seçime gidilmenin doğru olmadığını belirtti.

Yurttaşlar ne dedi?

Necat İsmailov: “Erken bir seçim yerine sistemi düzeltmekle uğraşalım”

“Türkiye’ye bağlıyız, sorunlarımızı kendi başımıza çözemeyiz. Ancak, Türkiye isterse o sorun çözülür. Bence erken bir genel seçim yerine sistemi düzeltmekle uğraşalım”

“Bu ülkede sistem sıkıntısı var. Hangi parti iktidara gelirse gelsin, sistem değişmedikten sonra hepsi aynı sorunla karşılaşıyor. Daha önceki hükümetler sorunları çözebiliyor muydu da, bu hükümet mi çözemedi sadece? Dediğim gibi buradaki sistem yanlış. Türkiye’ye bağlıyız, sorunlarımızı kendi başımıza çözemeyiz. Ancak, Türkiye isterse o sorun çözülür. Bence erken bir genel seçim yerine sistemi düzeltmekle uğraşalım. Bugün seçim olsa, yine bir parti tek başına seçilemeyecek ve yine mevcut partiler koalisyon kuracak. Yani değişen bir şey olmayacak. Bence ülkemizin en büyük sorunu olan ekonomi konusuna acil olarak el atılmalı. Her şeyimiz döviz üstüne. Dövizin durumu da ortada insanlar zor durumda.”

Sebahattin Dağlı: “Ya bizi bıraksınlar, ya da bir vali yollasınlar”

“İnsanların en büyük derdi ekonomi. İnsanlar evine ekmek götüremeyecek durumda. Kendi kavgalarını bırakıp halkla ilgilensinler”

“Ben bu hükümetin sorunları çözeceğine hiçbir zaman inanmadım. Şu anda erken seçim konuşuluyor ama bu beni alakadar etmiyor. Çünkü sandığa gitmeyi düşünmüyorum. Bu kadar yıl seçtik, değişen bir şey olmadı, hatta daha kötüye de gittik. Buradaki en büyük sorun Türkiye’nin içişlerimize karşımasıdır. Ya bizi bıraksınlar, ya da bir vali yollasınlar ki, biz de ne yapabileceğimizi bilelim. İnsanların en büyük derdi ekonomi. İnsanlar evine ekmek götüremeyecek durumda. Kendi kavgalarını bırakıp halkla ilgilensinler.”

Ahmet Bahçeci: “Sorunları çözmüyorlar, sorunları çözmek için uğraşmıyorlar”

“Açık ve net hükümet çok kötü ve sınıfta kaldı. Siyasetten anlamıyorlar, sorunları çözmüyorlar, sorunları çözmek için uğraşmıyorlar. Değişim şart...”

“Halkın derdi çok ama ne yazık ki, ilgisiz bir hükümet var. Vatandaşların sorunlarıyla ilgilenen bir hükümet yok. Bu hükümet aşırı başarısız… Bu hükümet iktidarda olduğu sürece en ufak bir yol bile kat edemeyiz. Türkiye’den maddi anlamda o kadar para geliyor ama en büyük sorunumuz yine ekonomi… Çünkü insanları düşünmüyorlar, günü birlik uygulamalarla sorunları çözemeye çalışıyorlar. Bence değişim şart, bir an önce erken seçime gitmeliyiz. Açık ve net hükümet çok kötü ve sınıfta kaldı. Siyasetten anlamıyorlar, sorunları çözmüyorlar, sorunları çözmek için uğraşmıyorlar. Değişim şart...”

Emrah Eser: “Değişim olacaksa erken seçim olsun”

“Yapılması düşünülen erken seçimde bir değişim olacaksa, evet, o seçim yapılsın”

­“Hükümet bu salgın döneminde sağlık açısından yerinde kararlar aldı ama uygulama konusunda kötü oldu ve yetersiz kaldı. Şu anda ülkenin en büyük sıkıntısı ekonomidir. Toplumun büyük bir ekonomik sıkıntılar çekiyor. Bence hükümet özellikle ekonomi konusunda çalışmalar yapmalı. Ama ne yazık ki, bu yönde bir çalışma yok. Yapılması düşünülen erken seçimde bir değişim olacaksa, evet, o seçim yapılsın ama değişim olmayacak, yine aynı isimler mecliste olacaksa yine aynı durum olacak.”

Lale Öcal: “Bence erken seçimin zamanı değil”

“Erken seçim konuşuluyor ama bence şu anda erken seçimin zamanı değil. Zaten ekonomik kriz var, bir de seçime o kadar para harcamayalım”

“Ülkemizde ekonomi çok kötü durumda ve piyasa oldukça durgun. İnsanların alım gücünün düşmesi ve dövizin yükselişinden dolayı insanlar bayağı etkilendi. Ben aslında şu anki hükümetin bu yaşanılanlardan pek yapacağı bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu süreçte orada olsa kim olsa mutlaka hataları olacaktı. Bu, zaten tüm dünyanın bir sorunu... Erken seçim konuşuluyor ama bence şu anda erken seçimin zamanı değil. Zaten ekonomik kriz var, bir de seçime o kadar para harcamayalım. Mevcut hükümet, piyasanın durgunluğunu gidermesi lazım. Aşılama hızlanmalı ki normal rutin hayatımıza dönebilelim…”

Orhan Aslan: “Yapılacak erken seçimde yine aynı kişiler olmalı, değişim şart”

“Bir an önce bir erken seçim kararı çıkarsa bence iyi olur ama yapılacak erken seçimde yine aynı kişiler olmamalı”

“Ben şuanda görevde olan hükümetin başarılı olduğunu pek düşünmüyorum. Hatta bugüne kadarki çoğu hükümet başarısız olduğu için bugünlere geldik. Bir an önce bir erken seçim kararı çıkarsa bence iyi olur ama yapılacak erken seçimde yine aynı kişiler olmamalı. Bence değişim şart. Logolar zaten değişmeyecek ama içerisindeki bireylerde bir değişiklik olmalı. Hep aynı insanlar karşımıza çıkıyor, biz de onları seçiyoruz. Şu anda ülkemizde sağlam bir irade yok. Hükümet edenler halkla iç içe olmalı, sorunlarını dinlemeli. Ne yazık ki bizde bu yok.”