Yurttaş hükümete sordu

► Bir yandan eriyen para birimi, bir yandan da artan pahalılıkla mücadele eden yurttaş, net 15 bin 750 TL olarak belirlenen asgari ücreti “hayal kırıklığı” olarak niteledi, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne şu soruyu yönetti: “Bu ücrete nasıl geçinelim?”

Vatandaş ne dedi?

● Kadir Bayraktar: Asgari ücret yılda 2 kez değil, 3 ayda bir güncellenmeli

● Nilgün Baskın: Geçinmek için 15.750 TL yeterli değil

● Sadık Büyükhüseyin: Eski asgari ücret 2 haftada bitiyordu, yenisini daha elimize almadan bitti

● Bilal İri: Kıbrıs’ın kuzeyinde işi bıraktım, geçinebilmek adına güneyde çalışıyorum.

● Nermin Tekin: Asgari ücret tamamen hayal kırıklığı

● Mehmet Karpazlı: 4 kişilik bir aile bu ücretle nasıl geçinecek?

Serap ŞAHİN

Bir tarafta geçim sıkıntısı, bir tarafta her gün gelen zamlar…

Asgari ücretli hem ev kirası ödeyip, hem de her hafta gelen zamlarla baş etmeye çalışıyor. Özellikle son yıllarda artan enflasyon ve yaşam maliyetlerindeki artışlar, asgari ücretlinin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma getiriyor.

YENİDÜZEN, yurttaşa; net 15 bin 750 TL, brüt 18 bin 103 TL olarak belirlenen asgari ücreti sordu. Vatandaşlar; yeni asgari ücretin geçinebilmek için yeterli olmadığına vurgu yaparak, sürekli temel gıda ürünlerine gelen zamlara da dikkat çekti.

Yeni asgari ücretle kira, elektrik, su ve benzinin ödenemeyeceğine işaret eden vatandaşlar hükümetin gençleri göçe zorladığına dikkat çekti.

Vatandaşlar ne dedi?

Kadir Bayraktar: Asgari ücret yılda 2 kez değil, 3 ayda bir güncellenmeli

“Geçmişte memur ve emekliye 3 ayda bir artış yapılırdı. Bunun gibi asgari ücret yılda 2 kez değil, 3 ayda bir değişmeli. Bu devalüasyon ve hayat pahalılığına göre, dövizin her an değişeceğini bildiğimiz halde hiçbir şey yapılmıyor. Bugün 15.750 TL ile hiçbir şey yapamazsın. O nedenle gençlerimiz evlenemiyor, genç nesil yurt dışına kaçıyor. İşveren bile asgari ücreti ödeyemez duruma geldi. İşvereni de korumak gerekir. Ödeyemediği için ürünlerine yansıtıyor ve kendi ülke vatandaşını değil, ucuz işçi çalıştırıyor. İşveren daha düşük ücretle ucuz çalıştırıp kar elde etmeyi düşünüyor. Denetlenir veya denetlenmez, siyahîler öğrenci olarak adaya geliyor. Bunların çalışma izni var mı yok mu bakılmıyor.6-10 yıl sonra İngiltere gibi olacağız. Ülke olarak zaten şeklimiz değişti. Kendi ülkemizde kendimiz yabancı duruma düştük. İşçi ve işveren birbirine saygılı olup tam ortasını bulmalı, işçinin hakkını vermeli, yabancı çalıştırmamamız gerekir. Yoksa bunun acısını ülke olarak çekeceğiz. Ucuz işçilik, ucuz menfaatle kendi ülkemizi satıyoruz.”

Nilgün Baskın: Geçinmek için 15.750 TL yeterli değil

“Geçinmek için 15.750 TL yeterli değil. Hayat şartları o kadar çok zorlaştı ki, bir market alışverişi bile en az her şeyini aldığında 4-5 bin TL’den aşağı olmuyor. Markete 3 defa gitsen bitiyor. Benzin, ev kiraları derken para kalmıyor. Ben kiracı değilim ama kirada oturanlar bir asgari ücret kadar kira ödemek zorunda kalıyor. İstiyoruz ki her şey düzelsin, zamlar bir dursun. Benzin konusunda da Türkiye ile yarışıyoruz.”

Sadık Büyükhüseyin: Eski asgari ücret 2 haftada bitiyordu, yenisini daha elimize almadan bitti

“3 çocuğum var evliyim. Eşim de çocuklara bakmak için çalışmıyor. Ev kiram yok ancak 10 yıldır borcumu ödeyemediğim için mahkemelik oldum. Gidere bakarsak zaten maaşı alır almaz belediyeye ödüyoruz, olmayan elektriğe ödüyoruz. Asgari ücretliye zaten gezme işi çoktan bitti. Sadece işe gidip gelmeyle bile dünya kadar benzin parası ödüyoruz. Geçen sene de çocukları hiç denize götürmedim. Bu sene de götürmedim. Çünkü kurtarmıyor. Yeme içme desen, günde 2 litre eve süt girmesi lazım. İki çocuğum da küçük. Hellimin kilosu belli. Dilimi 50-60 TL’ye geliyor herhalde. Eski asgari ücret 2 haftada bitiyordu, yenisini daha elimize almadan bitti. Asgari ücreti istedikleri kadar yükseltsinler. Hayat pahalılığını durdurmadıkları sürece isterse 100 bin yapsın yine geçinemezsin.”

Bilal İri: Kıbrıs’ın kuzeyinde işi bıraktım, geçinebilmek adına güneyde çalışıyorum.

“Asgari ücreti belirlerken bir ailede 3 kişi çalışıyor, 3 kişi 45 bin alacaklar şeklinde hesaplıyorlar. Bu çok yanlış. Her bireyin kendine göre sorumlulukları var. Benim oğlum nişanlı, eşim çalışıyor onun kendine göre sorumluluğu var. Kızım var. Ben çalışıyorum kendime göre. Bu yüzden Kıbrıs’ın kuzeyinde işi bıraktım, geçinebilmek adına güneyde çalışıyorum. Orada aylık bin 200 Euro alıyorum, aşçıyım. Bizim aslında siyasilerden tek istediğimiz şey nasıl daha rahat bir hayat yaşayabiliriz? Vatandaşları göç etmeye zorluyorlar. Ülkede kim kaldı ki.”

Nermin Tekin: Asgari ücret tamamen hayal kırıklığı

“Yeni asgari ücret henüz elimize geçmedi. Ona rağmen marketteki tüm ürünlere zam geldi. Bu parayla 4 kişilik bir aile asla geçinemez. Bunun içinde çocukların masrafları, okul açılınca okul masrafları yok. Benzin desen her hafta zam geliyor. Sormuyorlar nasıl geçiniyoruz diye? Halimizi soran hiç yok. Okullar açıldığında o da ayrı bir masraf. Elektrik, su, ev kirası derken bu parayla nasıl geçineceğiz? Bu sene daha denize bile gidemedik. En düşük ücret 50 TL. Bu parayla ailece nasıl denize gidelim? Biz para basmıyoruz. Asgari ücret tamamen hayal kırıklığı. Bu memlekette 25 bin TL de alsan geçinemezsin.

Mehmet Karpazlı: 4 kişilik bir aile bu ücretle nasıl geçinecek?

“Güneyde asgari ücret 940 Euro. Biz de elektrik var mı yok mu belli değil. Parayı olmayan elektriğe veriyoruz. Bunun yanında bir de su var. Ona da bayağı yüklü bir vergi eklediler. Bu insanlar aldıkları parayla suyu, elektriği ve tüp gazı ancak öderler. Nasıl geçinecekler? Ekmek almaya paraları kalmayacak. Düşünün bir baba çalışır, evde de 2 çocuk. 4 kişilik bir aile bu ücretle nasıl geçinecek? Bizim de çocuklarımız var. Elimiz üstlerinde olmasa geçinemezler. Biz büyürken bu kadar bolluk yoktu ama kendi ekonomimiz geçinmemize yetiyordu. Eskiden pahalılık yoktu, üretim vardı.