Yurttaş, akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlardan bıktı

► Akaryakıta 2 ayda 10 kez zam geldi, vatandaş çileden çıktı. Yakıt için ayda 10 bin TL’nin üzerinde para ödediğini söyleyen yurttaş, “Akaryakıt için çalışıyoruz” yorumunu yaptı.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Orhan Olgun: Artık insanların psikolojisi bozuldu

Ece Şen: Resmen soygun

Ali Yücefer: Artık yapacağımız, çocuklarımızın bu adadan kaçmasını sağlamak

İsmet Dağdeviren: Sonuç nereye varacak, bu insanlar ne yapacak?

Emine Üreten: Bu şekilde devam ederse herkes iflas edecek

Gülizar Kayabaşı: Benzine artık para yetiştiremiyoruz

Onur Karadoğan: Yapacak bir şeyimiz maalesef yok

Mustafa Akman: Önceden gezebiliyorduk, mangal yakabiliyorduk

Davut Soykan: Her hafta benzine zam gelmesi doğru değil

Cevdet Aktepe: Her ay 15 bin lira benzin parası ödüyorum

Fırat Turgut: Akaryakıt için çalışıyoruz

Murat Akburu: Kötü yönetilen sistem ve sonuç bu

Serap ŞAHİN

Her şeyin dövize endeksli olduğu ülkemizde, Türk Lirası hızla erimeye ve alım gücünü düşürmeye devam ediyor. Akaryakıta 2 ayda 10 defa zam gelmesi ile birlikte iyice çileden çıkan yurttaşlar YENİDÜZEN’e içini döktü.

Art arda gelen zamlarla artık insanların psikolojisinin bozulduğunu söyleyen bir yurttaş “Aldığımız maaşla nasıl geçineceğiz?” diye sordu. Zamlarla baş etmekle zorlandığı ifade eden bir vatandaş da, yapılan zamları “Resmen soygun” olarak nitelendirdi. “Artık yapacağımız, çocuklarımızın bu adadan kaçmasını sağlamak” diyen bir başka vatandaş da, vazgeçişe ve çaresizliğe dikkat çekti. Bu şekilde devam ederse herkesin iflas edeceğine işaret eden bir vatandaş da, “Hayatımız çok zorlaştı” dedi. Olaya farklı açıdan bakan bir başka vatandaş da, aracını sattığını ve elektrikli araç aldığını söyledi. Gelişen teknoloji ile 10 yıl içerisinde benzinli araçların kalmayacağını söyleyen vatandaş “Ben artık bıktım usandım. Benzine para ödemekten kurtuluyorum” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde litre olarak 95 oktan benzin 32.21 TL, 98 oktan benzin 32.77 TL, Euro diesel 31.65 TL, gaz yapı ise 31.65 TL’den satılıyor.

Orhan Olgun: Artık insanların psikolojisi bozuldu

“Artık inanılmaz derecede zamlar olmaya başladı. Halk olarak nasıl başarıp da arabayla bir yerlere gideceğiz artık çok merak ediyorum. Ben her gün Girne’ye gidip geliyorum ve günde sadece 200 TL benzine para ödüyorum. Haftada bin lira ödüyorum şaka gibi. Aldığımız maaşla nasıl geçineceğiz? Elektrik zaten anlatılamaz derecede oldu. Bu hesapta gıdaya hiç girmiyorum bile. Karamsarlık sarıyor beni artık. Çocuğun okulu, masrafı da var. İnsanların psikolojisi bozuldu artık. Euro’ya geçersek bence rahatlarız. Bu ülkenin bence bir şansı var, Euro’ya geçebilir. Türk parası artık zibil oldu. Kirada olan insanları da çok merak ediyorum. Bravo insanlara. Bakalım nelerinden taviz veriyorlar. Biran önce bir çözüm bulsunlar, yoksa bu memleketten hepimiz kaybolup gideceğiz.”

Ece Şen: Resmen soygun

“Artık düşünecek bir şey kalmadı. Baş etmekte zorlanıyoruz. Çok zor, kolay değil. Artık bir yerden dur demeleri lazım. Resmen soygun. Bu kaçıncı zam artık sayamadık.”

Ali Yücefer: Artık yapacağımız, çocuklarımızın bu adadan kaçmasını sağlamak

“Bu memlekette biz artık zamlara alıştık. Sesimizi çıkartmadığımız sürece daha da fazla olacak. Alıştık artık. Normal karşılıyoruz. Normalleştirdiler hatta. Bir şekilde her şeyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Artık yapacağımız, çoluğumuzun çocuğumuzun bu adadan kaçmasını sağlamak. İyi bir eğitim verip, yurt dışına gitmesini sağlamaktan başka çare bırakmadılar.”

İsmet Dağdeviren: Sonuç nereye varacak, bu insanlar ne yapacak?

Bu konuyla ilgili kesinlikle hükümetin bir şeyler yapması gerekiyor. Çok ciddi şekilde sürekli bir zam furyası içerisindeyiz. Asgari ücretle çalışıyoruz ve yetiştiremiyoruz. Ayda benzine harcadığımız ve aynı zamanda ev kirasına verdiğimiz ücretten dolayı evin geçimi çok zor. İki kişi bile olsanız ve bir kişi sadece çalışsa asla geçinemezsiniz. Ciddi şekilde yakıta zam geliyor. Her gün 10 kuruş 20 kuruş bir artık değil bu. Sonuç nereye varacak, bu insanlar ne yapacak? Sonu yok bu işin. Gerek enflasyon, gerek üretim alanında bir şeyler yapılıp ülkeyi daha yaşanabilir bir hale getirmek lazım. Eskiden 50 TL koyardık, şimdi en az 500 TL benzin koymak zorundayız ve iki günde bir koyuyoruz. Bu şekilde de asla yetmiyor. Işık hiçbir zaman kırmızıdan çıkmıyor.

Emine Üreten: Bu şekilde devam ederse herkes iflas edecek

“Hayatımız çok zorlaştı. Ben gezerek çalışıyorum ve işimiz çok zor. Bu şekilde devam ederse herkes iflas edecek. Hayat döngüsü devam edemez hale gelecek. Girne’ye gitmek için 200 Tl benzin koydum geri döndüğümde tekrar benzin almam gerekecek. Para buldukça benzin alacağız. Para bulmazsak alamayacağız ve çalışmayacağız. Devlet utansın, bizi bu hale getirenler utansın. Kıbrıs’taki meseleler uzun süredir böyle. Hiç geçmiyor. Ya elektrik sorunu, hayat pahalılığı sürekli sorun. Allah hepimizin yardımcısı olsun.”

Gülizar Kayabaşı: Benzine artık para yetiştiremiyoruz

“Bu zamların hiç duracağını düşünmüyorum. Benzine artık para yetiştiremiyoruz. Kredi kartlarının limitleri doldu. Şirketten sürekli avans almak zorunda kalıyoruz. Borç, harçla geçinmeye çalışıyoruz.3 günde 1 benzin almak zorundayız.”

Onur Karadoğan: Yapacak bir şeyimiz maalesef yok

“Zamların kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Gerçekçi olmak gerekirse hükümet de buna el atamaz. Yapabilecekleri bir şey olduğunu düşünmüyorum.”

Mustafa Akman: Önceden gezebiliyorduk, mangal yakabiliyorduk

Ne düşünelim daha yetiştiremiyoruz. En az haftada 500 TL akaryakıta para harcıyoruz. Sadece işe gelip gitmek için ayda en az 2 bin TL benzin alıyorum. Lefkoşa’nın içinde kaldığım halde bu miktarı ödüyorum. Uzaktan gelenler ayda en az 5 bin ödüyordur diye düşünüyorum. Yetiştirebilmek için bazı şeylerden kısıyoruz. Daha önceden gezebiliyorduk, mangal yakabiliyorduk. Şimdi ayda bir bazen sosyalleşebilir olduk. Döviz üzerinden olduğu için akaryakıta zam geldiğinde genellikle A’dan Z’ye her şeye yansıyor. Gidişatın sonunu kestiremiyoruz artık.

Davut Soykan: Her hafta benzine zam gelmesi doğru değil

“Akaryakıta gelen zamlara artık alıştık. Her hafta benzine zam gelmesi doğru değil. Üstelik döviz çıkmadı, varil fiyatı yükselmedi. Bu zam nerden geldi anlamıyoruz.”

Cevdet Aktepe: Her ay 15 bin lira benzin parası ödüyorum

“Ben artık benzine para ödemekten kurtuluyorum. Arabamı satıp, elektrikli araba aldım onun gelmesini bekliyorum. Çünkü bıktık, usandık artık. Şu anda elektrikli arabaların kilovat evde 2 liradır, 40 kilovat bir araba aldığınızda 80 liraya doluyor ve 300 kilometre yol yapıyorsunuz. Ekstra olarak da çoğu yerde elektrik istasyonu kuruldu. Onlar da bedavadır. Bir alışveriş merkezine gittiğinizde 2 saat orada vaktinizi harcadığınızda, 2 saatte yaklaşık 12 kilovat doluyor bununla da 50-60 km yol yapabiliyorsunuz. İnsanlar hızla elektrikli araçlara geçmeye başladı, evlerinde solar sistemler kurmaya başladı. Ben artık benzin dönemi kapanacak diye düşünüyorum. Makinist arkadaşlarımız da yeni teknolojiye ayak uydurmaları gerekir. 10 yıl sonra benzinli araba kalacağını düşünmüyorum. Her ay 15 bin lira benzin parası ödüyorum. Resmen benzin istasyonlarına çalışıyoruz. Bıktık, usandık. Her gün 300-500 akaryakıta ödemekten. Uzak yola gittiğimizde günlük bu rakam nerdeyse bin lirayı buluyor.”

Fırat Turgut: Akaryakıt için işliyoruz

“Ne düşünelim alıştık artık. Benim iş arabası olduğu için aylık 11 binden aşağı ödemiyorum. Zaten akaryakıt için işliyoruz artık. Ne kazanıyorsak hepsi ulaşıma gidiyor. Karın tokluğuyla artık eve gidiyoruz. 2 ekmek almaya bile zorlanıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu gidişat iyi değil.”

Murat Akburu: Kötü yönetilen sistem ve sonuç bu

“Biz yeni Türkiye’den geldik. Orada da her gün zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Ülkemizde benzin yok sonuçta. Maalesef kötü yönetilen sistem ve sonuç bu.”