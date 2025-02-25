“Yurt dışından gelen insanlar bu ülkede nasıl silah buluyor?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu Meclis kürsüsünde YENİDÜZEN’in “Tetikçi turizmi patladı” başlıklı özel haberine ilişkin yaptığı konuşmasında yurt dışından gelen insanların ülkede nasıl silah bulduğu sorusunu sordu.

Özuslu, son 1 yılda yaşanan 5 suikast girişimindeki zanlıların Türkiye’den geldiğine dikkat çekerek konunun Türkiye ile de konuşulması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde işlenen kriminal suçlara değinen Özuslu, İstatistik Kurumu verilerine göre ceza davalarındaki artışa dikkati çekti.

2022-2023 yıllarında toplam ceza davası sayısının 100 bini geçtiğini söyleyen Özuslu, günde ortalama 136 yeni dava olduğunu kaydetti. Özuslu, resmi nüfusa göre her iki kişiden birinin zanlı, kalanın da maktul durumda olduğunu söyledi.

Özuslu, geçen günlerde yaşanan silahlı saldırı olayına değinerek, silahlı saldırı için Türkiye’den gelerek, ülkede silah bulan kişiler olduğunu belirtti. Ülkede kimin ne kadar silah sahibi olduğunu soran Özuslu, hafta sonu yaşanan olayda kullanılan silahın izinli olup olmadığını ve yurt dışından gelen insanların nasıl ülkede silah bulduğunu da sordu. Özuslu, ülkede insanların kendini güvende hissetmediğini, kaygı duyduğunu vurguladı.

Türkiye ile imzalanan protokol gereği gerekli yazılımın yapılıp yapılmadığını soran Özuslu, son beş yılda ne kadar silah ruhsatı verildiği sorusunu da yöneltti. Son 1 yılda yaşanan 5 suikast girişimindeki zanlıların Türkiye’den geldiğine dikkat çeken Özuslu, bu nedenle konunun Türkiye ile de konuşulması gerektiğini belirtti.

Ülkede mafyalaşma, çeteleşmenin söz konusu olduğunu söyleyen Özuslu, güvenlik sıkıntısı konusunda kafa yorulması, oluşturulan Kent Güvenlik Sistemi'nin etkinliğinin masaya yatırılması gerektiğini kaydetti.