Yurt dışındaki öğrencilere ‘karantinada açılım’ sinyali

Bakan Pilli, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşı öğrencilerimizin ülkeye geliş talepleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşı öğrencilerimizin ülkeye gelişlerinde bazı kolaylıkların sağlanması taleplerinin değerlendirilerek ele alındığını ve çalışmaların ivedilikle başlatılacağını açıkladı.

Bakan Pilli'nin konuyla ilgili şunları ifade etti:

" Yurt dışında eğitim gören ve uzun bir süredir ailelerinden uzak kalan KKTC vatandaşı öğrencilerimizin yeni yıl tatillerini değerlendirmek ve ailelerini görmek maksadı ile ülkemize gelişlerinde belli kolaylıkların sağlanması konusunda bakanlığımıza yaptıkları talepler tarafımızca ele alınmış ve değerlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin taleplerinin karşılanması noktasında gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak evlatlarımızın ülke ve aile hasretlerine son verebilmeleri adına elimizde imkan ve olanaklar dahilinde tüm çabayı ortaya koyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Üretilecek kararlar, öğrencilerimizin tatil programlarını aksatmamak adına ivedilikle sonuçlandırılacak ve kamuoyuna duyurulacaktır ."