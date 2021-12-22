“Yurt dışında okuyan çocuklarımıza devlet desteği şart”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili adayı Kürşat Köseoğlu, yurtdışında okuyan birçok genç olduğuna ve bu ekonomik krizde durumun vahametine işaret ederek, “Yurt dışında öğrenim gören çocuklarımıza, devletin ekstra destek vermesi gerekecektir. Bu koşullarda, bunun sağlanması gerekmektedir” dedi.

Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre, Köseoğlu, bir televizyon programına katılarak, bir eğitimci olarak eğitim sistemi ve eğitimdeki sorunlar konusunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



“Ülkede ara eleman yetişmiyor, zanaat tercih edilmiyor”

Köseoğlu, çocukların ülkede kalması isteniyorsa, aldıkları eğitimle ülkede değerleri olması gerektiğini belirtti ve çocukların bu ülkede hak ettiği değeri bulamadıklarını anlattı.

Ülkede ara eleman yetişmediğini, zanaatın tercih edilmediğini ifade ederek, eğitimde yapısal sıkıntıların ön planda olduğunu vurgulayan Köseoğlu, bireyi öne alan bir yaklaşımla ezbere dayalı bir eğitim sistemi olmasını eleştirdi.