Yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti

Lefkoşa’da kalmakta olduğu apartmana ait araç park yeri içerisinde ölü olarak bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın, 20.09.2023 tarihinde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "yüksekten düşme, iç organ yaralanmaları, iki taraflı hemopnömotoranks ve iç kanama" sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında meselede şüpheli olarak görülen A.A.(E-52), H.A. (K-48) ve H.S.A.(E-17) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.