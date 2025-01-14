“Yükseköğrenimdeki plansız büyüme, ülke geleceğini tehdit ediyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, Meclis’te yaptığı güncel konuşmada, yükseköğretimin plansız ve denetimsiz büyümesinin ülkenin geleceğini tehdit ettiğini ifade etti.

Besim, eğitimin ve yükseköğrenimin geleceği şekillendirmede yaşamsal bir öneme sahip olduğunu belirterek, yükseköğrenim alanlarının ülkenin ihtiyaçlarına göre planlanması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs’ın kuzeyinde; sağlık, eğitim ve ekonomi gibi alanlarda yükseköğrenimin önemli katkılar sağladığını ifade eden Besim, buna karşın denetimsiz büyümenin ülkenin geleceğini tehdit ettiğini belirtti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hâlihazırda 8 aktif diş hekimliği fakültesi bulunduğunu ve bu fakültelerin 5’inin öğrenci aldığını belirten Besim, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) diş hekimliği fakülteleri için belirlediği kriterlerin göz ardı edildiğini söyledi. DSÖ’ye göre 1 milyon nüfus için 200 diş hekimi yeterliyken, Kıbrıs’ın kuzeyinde şu anda 350 diş hekimi bulunduğunu ve önümüzdeki 5 yıl içinde KKTC üniversitelerinden 350 diş hekimi daha mezun olacağını dile getirdi.

“Şu anda diş hekimlerinin ciddi şekilde istihdam sorunu var. Yeni mezunlar sürekli olarak kliniklere iş başvurusu yapıyor” diyen Besim, bu durumun ilerleyen yıllarda daha da kötüleşeceğini ifade etti. Diş hekimliği öğrencilerinin klinik eğitim alması için yeterli altyapının bulunmadığını ve bunun ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Tıp fakültelerinin durumuna da değinen Besim, Kıbrıs’ın kuzeyindeki 8 tıp fakültesinden yalnızca 2’sinin hastaneye sahip olduğunu ve bu durumun klinik eğitim açısından yaşamsal bir eksiklik olduğunu söyledi. “Şu anda ülkede 1150 kayıtlı tıp hekimi var. 6 yıl içinde bu sayı 1500’e ulaşacak. DSÖ’nün verdiği nüfus-hekim oranına göre bu sayı oldukça yüksek” diyen Besim, tıp fakültelerinin öğrenci alımının dikkatle planlanması gerektiğini vurguladı.

YÖDAK’ın üniversiteleri ve fakülteleri denetlememesi nedeniyle birçok sorunun ortaya çıktığını belirten Besim, DSÖ’nün belirttiği altyapı ve akademik kadro kriterlerine uyulmadığını ifade etti. “Üniversitelerimizde doktora programı açmak için gerekli akademik kadrolar yetersiz. Kâğıt üzerinde kriterler sağlanıyor gibi gösterilse de bu hocalar aktif olarak eğitim vermiyor” dedi.

Besim, ülkede eğitim hastanesi olarak yalnızca Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bulunduğunu ve burada da kapasite yetersizliği yaşandığını belirtti. Ayrıca, diş hekimliği fakültelerinde okuyan 2315 öğrencinin nasıl bir klinik eğitim alacağının belirsiz olduğunu ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

“Eğitim ve sağlık alanındaki bu sorunlar, YÖDAK’ın denetim görevini yerine getirmemesi nedeniyle daha da büyüyor” diye konuştu.