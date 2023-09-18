Yükseköğrenimde umut veren ivme

Üniversite Rektörleri ne dedi?

● YDÜ Rektörü Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ: Hedefimiz dünya üniversitelerinde daha üst sıralarda olmak

● DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın: Tarihin en yüksek tercihini aldık

● UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan: Yeni döneme hazırız

● Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: Yabancı öğrenci sayısındaki hedefe ulaşıldı

● UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri: Akreditasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz

● ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi: Koyulan hedefin ilerisindeyiz

● LAÜ Rektör Yardımcısı Akın Cellatoğlu: Tarihte ilk kez bu kadar öğrenci aldık

Serap ŞAHİN

Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ardından Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelere hedeflenen rakamlarda öğrenci kaydı yapıldı, gözler ek yerleştirmelere çevrildi.

Yeni akademik yıl için üniversiteler doluluk oranlarından mutlu. Son rakamlara göre Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yüzde 80, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) yüzde 90, Uluslararası Final Üniversitesi’ne (ÜFÜ) yüzde 85, Girne Üniversitesi’ne yüzde 84, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) yüzde 90, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) yüzde 84,Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) yüzde 90 oranında öğrenci kaydı gerçekleşti.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan üniversite rektör ve rektör yardımcıları, gerçekleşen kayıt sayısının hedefe ulaştığına işaret ederek, ek yerleştirmeyle birlikte sayıların yükseleceğine işaret ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, YDÜ’nde şu ana kadar yüzde 80 öğrenci kaydı olduğunu söylerek “Hedefimiz dünya üniversitelerinde daha üst sıralarda olmak” dedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Daü’ nün yüzde 90 oranında öğrenci kaydı aldığını belirterek, “Tarihin en yüksek tercihini aldık” dedi.

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Türkiye’den gelen öğrenci sayısının bu sene çok iyi olduğuna dikkat çekerek “Bütün kontenjanlarımız neredeyse doldu. Ek yerleştirme ve dikey geçişle yüzde 100 kontenjana ulaşacağız” dedi.

Öğrenci kayıtlarında beklenilen sayıya ulaşıldığını ifade eden Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da toplamda yüzde 84 kayıt gerçekleştiğini vurgulayarak, yol haritamızda programlarımızı gözden geçirip, yenilemek, iyileştirmek böylece hedeflenen sayılara ulaşmak var” dedi.

Gerçekleşen kayıt oranının yüzde 90 olduğuna dikkat çeken Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, “Ek yerleştirmeler devam ediyor. Bununla birlikte sayı yükselecek, dolmayan kontenjanlar da tamamlanabilir” dedi.

Yüzde 84 oranında kayıt olduğunu söyleyen ARUCAD Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “ARUCAD’ın diğer üniversitelerden farklı bir yapısı var. Önümüzdeki yılın kayıtları noktasında koyulan hedefin ilerisindeyiz” dedi.

Yeni akademik yılda öğrencilerin hedeflerine ulaşması için en iyi eğitimin verileceğini vurgulayan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektör Yardımcısı Akın Cellatoğlu da, yüzde 90 civarında yüksek oranda öğrenci kaydı gerçekleştiğini, ek kontenjanlarla sayının yükseleceğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ

“YDÜ % 80 kayıt aldı”

Kayıtların devam ettiğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, kontenjan ve yerleştirmeyle birlikte yüzde 80 bandında öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Şanlıdağ, “Geçişler ve ek yerleştirmeler sonucu kesin rakamlar netleşecek” dedi.

“Hedefimiz dünya üniversitelerinde daha üst sıralarda olmak”

Yapay zekâ tabanlı öğretim üyesinin yeni akademik yılda derslere başlayacağını belirten Şanlıdağ, “Teknolojinin, yapay zekânın dünyayla eş güdümlü bilimin, eğitimin yöntemlerinin ülkemizde ve kurumumuzda uygulanması önceliğimizdi. Bu doğrultuda gerek eğitim alanında gerek bilimsel araştırmalarımızla, gerekse ARGE inovasyon süreçlerimizde bu düşünce ve mentalite ile kendimizi daha çok geliştirerek hareket edeceğiz” dedi. YDÜ’nin dünya üniversiteleri içerisinde, daha üst sıralarda olma hedefinin olduğunu kaydeden Şanlıdağ, “Kurumu, ülkeyi ve insanlığı her yıl daha iyiye doğru götürebilme adına çabalarımız devam edecek” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın

“DAÜ yüzde 90 oranında kayda ulaştı”

Yoğun bir kayıt dönemi yaşandığına dikkat çeken Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, ek yerleştirme sonuçlarını beklediklerini söyledi. Şu an için DAÜ’nün yüzde 90 oranında kayda ulaştığına işaret eden Hocanın, dikey geçiş sınav sonuçlarının açıklandığını ve onun da kayıtlara yansıyacağını belirtti.

ÖSYM’den 2 bin 450 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirten Hocanın, “Kıbrıs’tan da kayıtlar devam ediyor” dedi.

3. ülke vatandaşı öğrencilerin yeni uygulama olan çift transit vizesi ile ilgili bazı sorunların olduğunu bu nedenle kayıtlarında yavaşlama olduğunu kaydeden Hocanın, yeni dönem için 4 bin civarı kayıt olduğunu aktardı.

“Tarihin en yüksek tercihini aldık”

Yeni dönem hazırlıklarında yoğun bir faaliyet yaşandığını belirten Prof. Dr. Aykut Hocanın, şunları kaydetti:

“Türkiye’den yapılan tercihlerde tarihin en yüksek tercihini aldık. Şu anda öğrencilerin yüzde 90’ı kayıt yaptı. Aynı zamanda ülke vatandaşlarımızın da geçen senenin üzerinde bir kaydı olacağı görülüyor”

Uluslar arası öğrenci kayıtlarının henüz netleşmediğini belirten Hocanın, “Toplam yeni öğrenci olarak 5 bine yakın kayıt yapmayı düşünüyoruz. Bu da bizim geçmişte aldığımız yeni öğrenci sayısını biraz arttırmış olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Hocanın, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kaliteli eğitim vermek üzere tüm hazırlıkların tamamlandığını ve gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Üniversitedeki ve dışarıdaki yurtların dolduğuna işaret eden Hocanın, “Belediyeyle de istişare içindeyiz. Onlar da yol toprak temizliği, ağaçların budanması ve öğrencilerinin düzgün bir şekilde yurtlarına ulaşması ve için elinden gelen çalışmaları yapıyor. Yoğun bir akademik döneme hazırız” dedi.

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan

“UFÜ % 85 oranında kayıt aldı”

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Türkiye’den gelen öğrenci sayısının bu sene çok iyi olduğuna dikkat çekerek “Bütün kontenjanlarımız neredeyse doldu” dedi.

Ek yerleştirme ve dikey geçişle yüzde 100 kontenjana ulaşılacağını kaydetti.

Kayıt yapan öğrenci sayısının yüzde 85 olduğunu belirten Yaratan, “Şu anda 450 civarında öğrenci kayıt yaptırdı. Bu sayı 500’e çıkacak” dedi.

Yabancı öğrencilerin yeni uygulama olan çift transit vizesi ile ilgili yeni yabancı öğrenci kayıtlarının azalabileceğini söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, “Bunun için de önlemler almak için eğitim bakanlığıyla istişare içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“Yeni döneme hazırız”

Yaratan, pandeminin kalkması, üniversite tanıtımlarının daha iyi yapılması ve KYK yurtlarının adada bulunması nedeniyle bu yıl Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelerin geçen yıla oranla daha çok tercih edildiğini kaydetti.

Yaratan sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni akademik dönemi açıyoruz. Akademisyen kadromuzu tamamladık ve büyüyoruz. 26 tane programımız 2 yılı doldurdu 3.yılına başlayacak. Yeni döneme hazırız.”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu

“Girne Üniversitesi’ne % 84 kayıt”

Öğrenci kayıtlarında beklenilen sayıya ulaşıldığını ifade eden Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, toplamda yüzde 84 kayıt yapıldığını söyledi.

Salihoğlu, geçen yıla oranla ön lisansta tercih ve kayıt arasında düşüş, lisans kayıtlarında da artış olduğunu vurguladı.

“Yol haritamızda programlarımızı gözden geçirip, yenilemek, iyileştirmek böylece hedeflenen sayılara ulaşmak var” diyen Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Bu sene ilk defa KKTC liselerinden mezun olan öğrenci sayısında yüzde 64 oranında yüksek bir kayıt aldık” dedi.

Uluslararası öğrenci sayısında da istenilen hedefe ulaşıldığını belirten Salihoğlu, üniversitenin yeni akademik yıla hazır olduğunu kaydetti.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri

“UKÜ’ye % 90 kayıt”

Gerçekleşen kayıt oranının yüzde 90 olduğuna dikkat çeken Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, “Ek yerleştirmeler devam ediyor. Bununla birlikte sayı yükselecek, dolmayan kontenjanlar da tamamlanabilir” dedi.

Uluslararası öğrencilerin de işlemlerinin devam ettiğini belirten Nadiri, vize uygulaması ile ilgili de ilgili yerlerle istişare içinde olunduğunu kaydetti.

“Akreditasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz”

“Akreditasyon çalışmalarına büyük önem veriyoruz” diyen Prof.Dr. Halil Nadiri, üniversitenin yol haritasından da bahsetti. Nadiri, “Dünyanın en saygın endekslerinde yapılan yayınlarımız 2021-22 yılına kıyasla yüzde 65 artış gösterdi. 2023’de benzer bir çabanın sonuçlarını alacağımızı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Nadiri sözlerine şöyle devam etti:

Çevre duyarlılığına önem veren öğrencilerimizi bilinçlendiren bir kurumuz. Dünyadaki en çevreci üniversitelerin sıralamasında ilk 100’ün içerisine girdik. Bu yıl daha üst sıralarda yer alacağımız düşünüyoruz. Kıbrıs’ta da bu alanda birinci sıradayız”

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi

“ARUCAD’a yüzde 84 kayıt”

Yüzde 84 oranında kayıt gerçekleştiğini söyleyen ARUCAD Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “ARUCAD’ın diğer üniversitelerden farklı bir yapısı var. Bizim toplamda YÖK onaylı 16 bölümümüz var. Bunların 7’si özel yetenekle öğrenci alıyor. Bize kayıt olan öğrencilerin haricinde özel yetenekle alınan bölümler ön plandadır. Önümüzdeki yılın kayıtları noktasında koyulan hedefin ilerisindeyiz” dedi.

ARUCAD’ın yeni akademik yıla hazır olduğunu ifade eden Vehbi, “1500-1800 arasında öğrenci nüfusu hedefliyoruz. Bu yıl 1000’in üzerinde olacağız. 3 yıl içerisinde de bu hedefe geleceğiz. Daha fazla tercih edilen ve daha zor kabul eden bir üniversite olma hedefindeyiz. Önümüzdeki 3 yılda yeni bölüm planımız yok. Mevcut bölümleri ada genelinin üzerinde standartlarda ve eğitim kalitesini daha da yukarı çekerek çok iyi öğrenci alma ve mezun etme hedefindeyiz” şeklinde konuştu.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Akın Cellatoğlu

“LAÜ’ye yüzde 90 kayıt”

Yeni akademik yılda öğrencilerin hedeflerine ulaşması için en iyi eğitimin verileceğini vurgulayan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektör Yardımcısı Akın Cellatoğlu, yüzde 90 civarında yüksek oranda öğrenci kaydı gerçekleştiğini, ek kontenjanlarla sayının yükseleceğini kaydetti.

Cellatoğlu, “LAÜ’nün nün son yıllarda gerek öğrenci sayısı, gerek akreditasyon eğitim kalitesi anlayışı devam ediyor. Hedeflenen öğrenci sayısına ulaştık. Tarihte ilk kez bu kadar öğrenci aldık” dedi.