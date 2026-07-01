Yüksekbaş: “Önceliğimiz halkın refah seviyesini artırmak”

TAM Parti Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş, temel önceliklerinin halkın refah seviyesini yükseltmek ve alım gücünü artıracak ekonomik önlemleri hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yüksekbaş katıldığı Kıbrıs Postası canlı yayınında partisinin ekonomi vizyonuna dair mesajlar verdi.

Yüksekbaş, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere ekonominin her alanında bilimsel yöntemleri esas aldıklarını belirtti.

Yönetime yönelik eleştirilerde bulunan Yüksekbaş, ekonomi, sağlık, eğitimdeki sorunların çözülebileceğini ancak kaybolan değerleri geri getirmenin daha zor olduğunu söyledi.

Yüksekbaş, bu çerçevede gençlere verdikleri öneme dikkat çekerek, gençlerle bir araya gelip sohbet ettiklerini, gençleri dinlediklerini belirterek, gençlerin bu ülkeyi hak ettiği seviyeye getireceklerine inanç belirtti.

Ercan Havalimanı’nın iç hatlar kapsamına alınması tartışmalarını da değerlendiren Yüksekbaş, uygulamanın amacından ziyade yöntem olarak ciddi riskler barındırdığını ifade etti. Projenin iyi niyetli bir çalışma olabileceğini ancak kullanılan kavramların hassasiyet yaratabileceğini belirten Yüksekbaş, “Ercan Havalimanı konusunu 'iç hat' diye adlandırmak ve bu şekilde konumlandırmak, KKTC’nin varlığını inkar etmek gibi anlaşılabilir” dedi.

Bu algıya kesinlikle izin vermemek ve söylemlere dikkat etmek gerektiğini ifade eden Yüksekbaş, iç hatlardaki gibi vergi düzenlemeleri yapılabileceği, Türkiye ile bu konuda teknik anlaşmalar yapılabileceğini kaydetti.

Seçim süreci hakkında da değerlendirme yapan Yüksekbaş, anket şirketlerini eleştirdi.