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Türkiye, saç ekimi pazarında küresel alanda giderek daha popüler bir merkez haline gelirken, FUE, Manuel FUE, DHI ve yapay zeka destekli saç analizi gibi modern tekniklerle özellikle bazı klinik ve cerrahlar, uluslararası hastaların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu alandaki yükselişle birlikte; doktor platformlarında, Reddit gibi forumlarda ve saç ekimi üzerine yayınlanan haber ve blog içeriklerinde en çok önerilen cerrahları araştırdık. İşte, 2026 yılında en çok tavsiye edilen ve doğal sonuçlarıyla öne çıkan Türkiye’nin en iyi saç ekimi cerrahları…

1. Dr. Koray Erdoğan

Dr. Koray Erdoğan, Türkiye’de ve dünyada saç ekimi denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri. ASMED Tıp Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiği operasyonlar ile özellikle “doğal saç çizgisi tasarımı” konusunda sektörün standardını belirleyen bir yaklaşım geliştirdi. Saç ekiminde referans isimlerden biri olan Dr. Erdoğan, operasyonlara bizzat dahil olması ve doğal saç çizgisi tasarımı ile yüksek memnuniyet oranına sahip bir cerrah.

Uluslararası yayınlarda ve medikal platformlarda, özellikle Manuel FUE tekniğinin gelişimine katkıları ve inovatif cerrahi yaklaşımıyla sık sık referans gösteriliyor. Dr. Erdoğan’ın en önemli fark yarattığı alanlardan biri, kendi inovasyonu olan yapay zeka destekli saç analiz robotu KE-Bot ile her hastaya özel planlama yapması ve greftleri doğal saç yönüne uygun şekilde yerleştirmesi. Bu yaklaşım, özellikle ön saç çizgisinde ekilmiş gibi görünmeyen, son derece doğal sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Uluslararası hasta kitlesi tarafından sıkça tercih edilen Dr. Erdoğan, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen birçok hasta için referans nokta haline gelmiştir. Reddit ve hasta forumlarında da özellikle “doğal sonuç” yorumlarıyla öne çıkmaktadır.

2. Dr. Hakan Doğanay

Dr. Hakan Doğanay, saç ekimi alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren ve özellikle yüksek greftli operasyonlardaki deneyimiyle bilinen bir cerrahtır. FUE ve DHI tekniklerini kombine şekilde kullanarak hastaya özel planlama yapmasıyla öne çıkar.

Doğanay’ın en dikkat çeken yönlerinden biri, özellikle geniş açıklıkların kapatılmasında elde ettiği yoğunluklu sonuçlardır. Bununla birlikte doğal saç çizgisi tasarımına verdiği önem, operasyonların estetik başarısını artırmaktadır.

Hastalar tarafından sıklıkla “planlı ve kontrollü süreç yönetimi” ile anılan Dr. Doğanay, özellikle orta ve ileri derecede saç kaybı yaşayan kişiler için tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. Türkiye’deki köklü saç ekimi cerrahlarından biridir.

3. Dr. Muttalip Keser

Dr. Muttalip Keser, özellikle manuel FUE tekniğine olan hakimiyeti ve sınırlı sayıda hasta kabul ederek birebir cerrahi uygulama yapmasıyla bilinir. Saç ekiminde doğallığı ön planda tutan yaklaşımı, özellikle “minimal invaziv” operasyonlar arayan hastalar tarafından tercih edilmesini sağlar.

Dr. Keser’in operasyon süreçlerinde doğrudan aktif rol alması da onu öne çıkan doktorlardan biri yapıyor. Bu durum, özellikle “doktor odaklı saç ekimi” arayan hastalar için önemli bir tercih sebebi. Doğal sonuçlara odaklanan yaklaşımıyla Türkiye’de saygın bir konuma sahiptir.



4. Dr. Serkan Aygın

Dr. Serkan Aygın, İstanbul merkezli klinik sistemi ve yüksek hasta kapasitesiyle Türkiye’nin en bilinen saç ekimi cerrahlarından biridir. Uzun yıllara dayanan deneyimi ile FUE ve DHI tekniklerinde geniş bir operasyon portföyüne sahiptir.

Gelişmiş planlama sistemleri ve operasyon sonrası takip protokolleri ile dikkat çeken Aygın, hasta yorumlarında genellikle operasyon süreci ve ulaşılabilir oluşuyla öne çıkmaktadır. Türkiye’nin medikal turizm alanında büyümesinde rol oynayan isimlerden biridir.

5. Dr. Kaan Pekiner

Dr. Kaan Pekiner, özellikle sınırlı sayıda hasta kabul etmesi ve birebir cerrahi yaklaşımıyla bilinen bir saç ekimi uzmanıdır. Pekiner’in en güçlü yönlerinden biri, detaylı saç çizgisi tasarımı ve doğal yoğunluk planlamasıdır. Her operasyonu kişiye özel bir estetik çalışma gibi ele alması, özellikle doğal sonuç arayan hastalar için önemli bir tercih sebebidir.