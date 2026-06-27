“Kuzey Kıbrıs, Müslüman Kardeşler bağlantılı ağlar tarafından kullanılıyor”

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Al Hadath televizyonları, Kuzey Kıbrıs'ın Müslüman Kardeşler bağlantılı ağlar tarafından eğitim dolandırıcılığı, sahte belge düzenlenmesi ve örgüt üyelerinin geçiş noktası olarak kullanıldığı yönünde iddialar yayımladı.

Haberlere göre, Türkiye'de faaliyet gösterdiği ve Müslüman Kardeşler'in Salah Abdel Haq kanadının önde gelen isimlerinden birinin ofis müdürlüğünü yaptığı öne sürülen bir kişi kuzeyden sınır dışı edildi. Söz konusu kişinin, Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelere öğrenci yerleştirme vaadiyle faaliyet gösteren bir ağ kurduğu iddia edildi.

İddialara göre, öğrenci ve ailelerinden dört yıllık eğitim programlarına kayıt sözü verilerek yüksek miktarda para toplandı. Ancak öğrencilerin yalnızca bir yıllık programa kaydedildiği, kalan paranın ise usulsüz şekilde kullanıldığı öne sürüldü.

Suudi medya kuruluşları ayrıca bu ağın, Mısır'da haklarında mahkûmiyet kararı bulunan Müslüman Kardeşler üyelerinin Kuzey Kıbrıs'tan öğrenci statüsü veya eğitim belgeleri edinerek Türkiye'ye girişlerini kolaylaştırdığını iddia etti.

Haberde, sahte IELTS dil sertifikalarının 5 bin dolara kadar satıldığı ve ruhsatsız eğitim kurumları kurularak örgüte yakın gençlerin bir araya getirilmeye çalışıldığı da ileri sürüldü.

Suudi medya, bu iddiaların Kuzey Kıbrıs'ın yasa dışı geçişler, dolandırıcılık ve siyasi faaliyetler açısından bir "gri bölge" olarak kullanılabildiğini gösterdiğini savunurken, yükseköğretim sektörünün uluslararası denetimin sınırlı olması nedeniyle kötüye kullanıma açık hale geldiğini öne sürdü.