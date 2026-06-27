Kıbrıs Cumhuriyeti, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yeni temas turu için Ada’ya dönmesi öncesinde, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Brüksel’e yapacağı ziyaretin, daha ileri gelişmeler açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Politis “Brüksel Çok Şeyi Belirleyecek… Holguin, Yoğun Sahne Arkası Yaşanırken 5+1’i İleri Götürüyor” başlıklı haberinde Guterres’in görev süresinin tamamlanması öncesinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeleri yoluna koyabilecek bir 5+1 konferans toplama çabasına, TC-AB ilişkileri boyutuna büyük bir vurgu yaptığını yazdı.

Haberde, Guterres’in Costa ile sürekli temas halinde olduğu gerek Costa gerekse Leyen’in 7-8 Temmuz’da Türkiye’de gerçekleştirilecek NATO zirvesi çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talep ettiği kaydedildi.

Gazete , Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vizelerin serbest bırakılması ve AB’nin SAFE mekanizmasına girişe ilgi gösterdiğini ancak Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin AB düzeyinde anlaşma gerektirdiğini, vizeler konusunda ilerlemenin ise Türkiye’nin reformlar yapmasına bağlı olduğunu öne sürdü.

Alithia “5+1 Konferansı İçin Geri Sayım” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin yeni bir gayriresmi genişletilmiş toplantı ile yetinmediğini, aksine BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesi içerisinde özlü müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak şartların yaratılması üzerine odaklandığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs sorununun çözüm Kıbrıs sorununun çözüm öneri ya da formülleriyle ilgili tonları düşük tutmaya çalıştığına işaret etti.

Habere göre Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos “bu tür bilgilerin çok da yorumlanmaması gerektiğini, çeşitli taraflarca fikir, öneri ya da formüller ortaya konulabileceğini ancak bunların “ortak mülk ya da bütün müdahil taraflar arasında uzlaşı zemini olduğu anlamına gelmediğini” söyledi. Sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda kıymetli olanın Kişisel Temsilci Holguin ve Genel Sekreter Guterres’in değerlendirmeleri olduğunu ekledi.