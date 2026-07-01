Mağusa Gençlik Meclisi kuruldu

Mağusa'da gençlerin yerel yönetim süreçlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla Mağusa Gençlik Meclisi resmen kuruldu. Gençlerin fikirlerini karar alma mekanizmalarına taşıyacak olan meclis, katılımcı demokrasi anlayışını güçlendirmeyi ve gençlerin kente yönelik projelerini hayata geçirebilecekleri ortak bir platform oluşturmayı hedefliyor.

Mağusa Gençlik Meclisi, vizyonunu; Mağusa'daki gençlerin karar alma süreçlerine aktif olarak katılım sağladığı, yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yerel yönetim kültürü oluşturmak olarak belirledi.

Meclisin misyonu ise; gençlerin fikirlerini, ihtiyaçlarını ve projelerini ortak bir platformda buluşturarak toplumsal gelişime katkı sağlayacak katılımcı faaliyetler ve politikalar geliştirmek olarak açıklandı.

Kuruluşun ardından belirlenen yönetim kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Hakkı Çinkılıç

Koordinasyon Sekreteri: Gül Korkmaz

Basın Sekreteri: Efe Celal Efe

Mali Sekreter: Deniz Yetiner

Faal Üye: Yaz Metin

Faal Üye: Pervin Şirin

Lise Temsilcisi: Umut Gazioğlu

Mağusa Gençlik Meclisi, önümüzdeki dönemde gençlerin sosyal, kültürel, çevresel ve toplumsal alanlarda daha fazla söz sahibi olabilmeleri için çeşitli etkinlikler, projeler ve istişare toplantıları düzenlemeyi planlıyor. Meclis, farklı görüşlerden gençleri ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirerek Mağusa'nın geleceğine katkı sunmayı amaçlıyor.

Yetkililer, Mağusa'daki tüm gençleri meclisin çalışmalarını takip etmeye, görüş ve önerileriyle sürece katkı sağlamaya davet etti.