Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi: “Gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldı”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, şeffaf, hesap verebilir, mali disiplini esas alan, çalışanının hakkını koruyan belediyecilik anlayışından taviz vermeden hizmet üretmeye devam edeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve bazı haber sayfalarında, belediye meclisine bilgi amaçlı sunulan “2026 yılı Mart, Nisan ve Mayıs” aylarına ait gelir-gider tabloları üzerinden kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Mali tabloların kamuoyuyla paylaşılmasının doğal ve doğru olduğu belirtilen açıklamada, ancak bu verilerin yalnızca belirli rakamlar üzerinden, hiçbir açıklama yapılmadan ve bağlamından koparılarak servis edilmesinin, kamuoyunu doğru bilgilendirmekten fazla belediye ve belediye başkanı Fatma Çimen Tuğlu'yu hedef alan bir algı oluşturma çabasından ibaret olduğu kaydedildi.

Belediye personelinin ödeneklerinin gününde ödendiği, bu ödemelerin tamamının belediyenin kendi mali kaynaklarından karşılandığı, bankadan kredi kullanılmadığı belirtilen açıklamada, geçmiş yıllardan devralınan mali yükümlülükler ve borç taksitlerinin de ödeme planına uygun şekilde düzenli yerine getirildiği belirtildi.

Mali planlama sayesinde çalışanların hak kaybı yaşamamasının sağlandığı ifade edilen açıklamada, “Önceliğimiz çalışanımızın emeği ve alın teridir. Belediyemizde maaş krizi yaşanmamakta, çalışanlarımız alın terinin karşılığını zamanında almaktadır. Bizi geçmiş dönemlerle karıştırmayın. Çünkü bugün belediyemiz mali disipliniyle, çalışanına verdiği değerle ve ürettiği hizmetlerle örnek gösterilen bir noktadadır.” ifadeleri kullanıldı.

Tuğlu’nun göreve geldikten sonra Sayıştay Başkanlığı ve Başsavcılıktan alınan hukuki görüşler doğrultusunda, yıllardır çözülemeyen personel sorunlarını ele aldığı ve çalışanların mağduriyetlerini gidermek adına gerekli adımları attığına değinilen açıklamada, belediyenin çalışanını mağdur eden değil, çalışanının hakkını koruyan, mali disiplinini sağlayan, borçlanmadan hizmet üreten ve hesap verebilen bir yönetim anlayışı olduğu belirtildi.