Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nde “Devlerin Savaşı” sahnelenecek

Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yarın akşam "Devlerin Savaşı" adlı oyun kapalı gişe sahnelenecek.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, saat 21.00’da Othello Kalesi'nde sahnelenecek oyunun tüm biletlerinin tükendiği ve etkinlik günü kapıda bilet satışı yapılmayacağı duyuruldu.

Başrollerini Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu'nun paylaştığı oyunun çevirisini Sevin Okyay, yönetmenliğini ise Nihal Usanmaz üstleniyor.

Çarşamba akşamı Mağusa Kent Orkestrası & Fikri Karayel konseri yapılacak

Mağusa Kent Orkestrası & Fikri Karayel Konseri ise çarşamba saat 21.00'de Othello Kalesi'nde gerçekleşecek.

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Mağusa Kültür ve Sanat Festivali 16 Temmuz’a kadar devam edecek.