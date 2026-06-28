Genç Kültür’ün lansmanı yapıldı

Gençlerin sanatsal ve kültürel üretimlerinin dijital ortamda sergilenerek, görünür kılınmasını amaçlayan Genç Kültür Kollektifi, dün akşam Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşen lansmanla tanıtıldı.

Etkinliğe; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bazı milletvekilleri ve birçok gençlik derneğinin temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, Projenin kurucusu Selçuk Görsay ve projenin mutfağında yer alarak finansmanını üstlenen CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesinin başkanı Sonay Demirpençe birer konuşma yaptı, daha sonra sunumlar düzenlendi.