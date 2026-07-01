Kıbrıs Tiyatro Festivali, Huysuz oyunu ile final yaptı
22. Kıbrıs Tiyatro Festivali, dün akşam "Huysuz" adlı oyunun sahnelenmesiyle sona erdi.
Girne Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali dün akşam "Huysuz" adlı oyunun sahnelenmesiyle son buldu.
Girne Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre, Girne Amfi Tiyatro'da sahnelenen Antalya Şehir Tiyatrosu yapımı tek perdelik oyun, yaklaşık 170 dakika sürdü.
Festival süresince İstanbul Devlet Tiyatrosu- Büyük Romulus, Manisa Şehir Tiyatrosu-Bir Yaz Gecesi Rüyası, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu- Yanlışlık, Aysa Prodüksiyon- Yolcu, Vigor Sanat-Hadi Öldürsene Canikom, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları-Maskeliler, Oyun Atölyesi-Baba, İstanbul Şehir Tiyatroları-Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Ethal-Ada, Tiyatrokare-Ahududu ve Antalya Şehir Tiyatrosu- Huysuz oyunları sahnelendi.