Kilitkayalı’nın 'Epic Burger'i ikinci şubesini Girne’de açtı

MasterChef Türkiye'deki başarılı performansıyla adından söz ettiren ve Kıbrıs'ı gururla temsil eden Şef Tanya Kilitkayalı, gastronomi dünyasındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şefin büyük ilgi gören markası Epic Burger, İskele'deki ilk restoranının ardından ikinci şubesini Girne'de lezzet tutkunlarıyla buluşturdu.

Yeni şube, Karaoğlanoğlu–Alsancak üst yolundaki lokasyonunda misafirlerini ağırlamaya başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olan Kilitkayalı, aynı alanda yüksek lisans derecesine de sahip. Şu anda mezun olduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak geleceğin şeflerini yetiştiriyor.

Çocuk yaşlardan itibaren ailesinin Kilitkaya Köyü'ndeki işletmesi Garavolli Cafe and Bar'da annesiyle birlikte çalışan Tanya Kilitkayalı, geleneksel Kıbrıs mutfağının sırlarını küçük yaşta mutfakta bizzat deneyimleyerek öğrendi.