“Arıklı, elindeki tüzüğü değiştirip vatandaşı fibere teşvik edebilecekken neden bunu yapmadı?”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, metresi 32,37 TL'ye çekilen fiberin piyasada 7-8 dolara mal olduğunu belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın elindeki tüzüğü değiştirip vatandaşı fibere teşvik edebilecekken neden bunu yapmadığını sordu.

Meselenin evden eve fiber internet değil; sürecin nasıl yürütüldüğü olduğunu kaydeden Üredi, "Tartışılması gereken, bu yatırımın hangi koşullarda, hangi maliyetle ve ihaleyle yaptırılacağıdır" dedi.

Üredi, yazılı açıklamasında, Arıklı’nın bir televizyon programında yaptığı açıklamalara yanıt verdi ve Arıklı'nın "meseleyi fiber karşıtlığı gibi göstermesinin" konuyu çarpıtmaktan başka bir işe yaramadığını savundu.

Üredi, “Evden eve fiber internet hizmeti başlı başına bir sorun teşkil etmemektedir; sendikamızın bugüne kadar dile getirdiği konu hiçbir zaman fiber yatırımının kendisi olmamıştır. Tartışılması gereken, bu yatırımın hangi koşullarda, hangi maliyetle ve ihaleyle yaptırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Arıklı’yı kendileri ile doğrudan, şeffaf bir diyalog kurmaya çağıran Üredi, “THY'yi özel şirket, Türk Telekom'u devlet kurumu sayan çelişkili yaklaşım kabul edilemez. Sayın Bakan, Türk Hava Yolları'nı bilet fiyatlandırmasında özel bir şirket gibi değerlendirip devletin müdahale alanı dışında tutarken, aynı mantığı Türk Telekom için işletmemekte; Türk Telekom'u sanki bağımsız ticari kararlar alabilen bir şirket değil de doğrudan devletin bir uzantısıymış gibi sunmaktadır. Bir kurumu duruma göre bazen devlet, bazen şirket olarak tanımlamak, sadece o anki söyleme uygun sonucu üretmek için yapılan bir çelişkidir ve kamuoyunu yanıltmaktadır.” ifadelerini kullandı.

"Türk Telekom zarar edecek" iddiasının somut hiçbir veriye dayanmadığını savunan Üredi, asıl tartışılması gerekenin “büyüme hızı düşüklüğü ve yatırımsızlık” olduğunu söyledi. Üredi, Telekomünikasyon Dairesi'nin evden eve fiber altyapısında geri planda kalmasının asıl nedeninin yıllar içinde sektördeki büyüme hızının gerisinde kalan, yetersiz ve zamanında yapılmayan yatırımlar olduğunu kaydetti.

“Hiçbir zaman fiber yatırımının önünde durmadık”

Söz konusu dairenin, 2022-2026 yılları arasında tek kuruş ek yatırım yapılmadan gelirini 5,5 kata çıkardığını belirten Üredi şunları kaydetti:

“Sektörün yıllık cirosu 5,7 milyar TL'ye ulaşmış, 2024'ten 2025'e geçişte ise tam yüzde 57 oranında büyüme kaydedilmiştir. Üstelik Türk Telekom’a tanınan imtiyazda, tüm sektörün bu hat üzerinden geçmek ve bu altyapıyı kullanmak zorunda olduğu, yani pazarın doğası gereği garanti bir talebe sahip olduğu bir alanda gerçekleşmek istenmesidir. Yatırım yapılmadan dahi bu denli yüksek bir büyüme ve ciro elde edilebiliyorken, 'Türk Telekom zarar edecek' söyleminin hangi mali tabloya, hangi varsayıma dayandığı açıklanmalıdır."

Mevcut verilerin, iddia edilenin tam tersine, bu alanın yüksek kârlılık potansiyeli taşıdığını gösterdiğini belirten Üredi, bugün karşı karşıya kalınan tablonun, sendikanın değil, geçmiş yıllarda alınan yetersiz yatırım kararlarının ve bu kararları onaylayan idari sorumluluğun sonucu olduğunu vurguladı.

Sendikanın yıllardır yatırım eksikliğine dikkat çektiğini, büyüme hızının artırılması ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması yönünde defalarca çağrıda bulunduğunu belirten Üredi, "Şimdi bu yıllarca ihmal edilmiş sorunun faturasını halkımıza, kamu maliyesine, daireye, sendikamıza ve çalışanlara çıkarılmaya çalışılması kabul edilemez.” dedi.

Bunun proje karşıtlığı olmadığını vurgulayan Üredi, kendilerinin hiçbir zaman fiber yatırımının önünde durmadığını aksine bu sürecin hukuka uygun, halkın cebine, kamu maliyesine, daireye, çalışanların ve kamunun yararına ilerlemesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Bakan Arıklı’yı ve Türk Telekom Yönetimini uyarılarını dikkate almamakla itham eden Üredi, Bakanı Ücret Tüzüğü Değişikliği’ni yapmamayı tercih ettiği gerekçesiyle de eleştirdi.