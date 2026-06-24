Kıbrıs Goethe Enstitüsü’nden “Dalgalar Arasında” yaz sineması

Kıbrıs Goethe Enstitüsü’nün üst üste 7. kez Almanya'dan seçilmiş filmlerden oluşan Sommerkino (Yaz Sineması) etkinliği 6-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Geçen yılki etkinlikte bir temanın belirlenmesiyle başlayan geleneğin devamı niteliğindeki bu yılki program, "Dalgalar Arasında" (Between Waves) başlığıyla suya adanıyor.

Sinemaseverler rahat şezlonglar, dev bir ekran ve arka planda ikonik Ledra Palace Hotel manzarası eşliğinde, Kıbrıs Goethe Enstitüsü’nün güzel bahçesinde yaz gecelerinde sinematik yolculuklara çıkacak. Orijinal dilinde ve ingilizce altyazı ile gösterilecek filmler saat 20:00’de başlayacak.

Yaz Sineması’nda sırasıyla şu filmler gösterilecek:

-22 BAHNEN / 22 LENGTHS (Yönetmen: Mia Maariel Meyer)

- AUS MEINER HAUT / SKIN DEEP (Yönetmen: Alex Schaad)

- Jenseites der Blauen Grenze/Beyond the Blues Border (Yön: Sarah Neumann)

- ALASKA (Yönetmen: Max Gleschinski)

- ROTER HIMMEL / AFIRE (Yönetmen: Christian Petzold)