BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, adada ve garantör ülkelerde gerçekleştirdiği kritik temasların ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Son dönemde adanın hem güney hem de kuzey medyasında geniş yankı uyandıran "BM’nin Yeni Kıbrıs Planı" iddialarını yalanlayan Holguin, haberleri “yaratıcılık açısından zengin” olarak niteledi.

Holguin, "Benim tarafımdan yazılmış tek bir kelime bile yok" dedi.

BM temsilcisi, son 10 yılda sahadaki gerçeklerin büyük ölçüde değiştiğini vurgulayarak, statükonun artık bir güvenlik garantisi olmadığını belirtti ve tarafları "geçmişin esiri olmamaya" davet etti.

Kıbrıs’ın bölgesel bir aktör olma potansiyeline sahip olduğunu belirten Holguin, “Statükoyu canlı tutmak isteyen farklı güçler var” dedi.

“BM’nin yeni Kıbrıs planı” haberleri: “Yanlış inançların ürünü ancak yaratıcılık açısından zengin”

Kıbrıs'ın her iki tarafındaki basında çıkan iddialara açık bir dille değinen Holguin, şu ifadeleri kullandı:

"Son haftalarda, güney ve kuzey medyasında yayınlanan farklı makaleler okudum. Bunların, adanın her iki tarafındaki söylentilerin ve yanlış inançların ürünü olan varsayımlar olduklarını ve yaratıcılık açısından zengin olduğunu düşünüyorum. Benim tarafımdan yazılmış tek bir kelime bile yok. Çalışmalarımı, tarafları ve her iki taraftan da birçok paydaşı dinlemeye yoğunlaştırdım."

"Son 10 yılda sahadaki gerçekler büyük ölçüde değişti"

Adadaki mevcut duruma ve geleceğe yönelik vizyonuna dair önemli tespitlerde bulunan BM Kişisel Temsilcisi, çözümün artık daha acil hale geldiğini söyledi; Kıbrıs’ın bölgesel bir aktör olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti:

"Son 10 yılda sahadaki gerçekler büyük ölçüde değişti. Yenilenmiş bir diyaloğun, her iki tarafı da güven içinde ve fırsatlarla refah içinde yaşayabilecekleri bir yol üzerinde anlaşmaya motive edebileceğine içtenlikle inanıyorum. Kendimi her iki tarafı da birbirine yaklaştırmaya adadım ve bir kez daha geleceğe bakmaya davetimi yineliyorum. Kıbrıs, kendi iç özelliklerine ve çeşitliliğine saygı duyarken ortak çıkarlar etrafında birleşerek gerçekten de bölgesel bir aktör olma potansiyeline sahiptir."

Garaöntörler ve AB “kilit” rolde

Holguin, garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan'da Hakan Fidan ve Giorgios Gerapetritis ile yaptığı samimi görüşmelerin ardından, uluslararası aktörlerin ortam yaratmadaki kilit rolüne dikkat çekti:

"Bu bağlamda, Avrupa Birliği gibi bazı aktörlerin de Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için kararlılık ve vizyonla aktif destek sağlayacak bir ortam yaratmada kilit bir rolü bulunmaktadır."

Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki artan gerilimlere de atıfta bulunan Holguin, çalkantılı dünyada statükonun artık bir istikrar garantisi olmadığını belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte önümüzdeki dönemde de çalışmaya devam edeceğini vurguladı:

"Herkesi tatmin edecek bir anlaşmaya doğru diyaloğu teşvik etmek için mümkün olan tüm yolları araştırdık. Önümüzdeki haftalar ve aylarda, Kıbrıslıların bir uzlaşıya ve tüm adaya güvenlik ve refah getirecek nihai bir anlaşmaya varmalarını desteklemek amacıyla BM Genel Sekreteri ile birlikte çalışmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağım."

“Statükoyu canlı tutmak isteyen farklı güçler var”

Holguin, yaptığı kapsamlı yazılı açıklamada adadaki resmi ve sivil temaslarının detaylarını da paylaştı. 7-14 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs'a yaptığı ziyaret kapsamında liderler Nikos Hristodulidis ve Tufan Erhürman ile iki kez görüştüğünü, ayrıca güneydeki Mayıs 2026’daki Kıbrıs Cumhuriyeti parlamento seçimlerinin ardından siyasi partilerle bir araya geldiğini belirtti.

Ürdün (Amman), Brüksel, Wilton Park ve Baf’ta sivil toplum, Gençlik Komitesi, akademisyenler ve teknik komite eş başkanlarıyla yaptığı toplantıların kendisine Kıbrıslılar arasında yapıcı bir diyaloğun mümkün olduğunu gösterdiğini ifade eden Holguin, "Beklentilerin büyük olduğunu ve yeni bir gelecek inşa etmek için bir kapı açmaktan korkulduğunu biliyorum; dahası, bu belirsizlik altında statükoyu canlı tutmak isteyen farklı güçler de ortaya çıkmaktadır" uyarısında bulundu.

Açıklamasının sonunda başarılı bir sonuç için iki liderin, kendi toplumları tarafından desteklenen sürdürülebilir ve gerçek bir siyasi irade göstermesi gerektiğini hatırlatan Holguin, Kıbrıslılara şu sözlerle seslendi:

"Durmaksızın sürdürdüğüm arayışımda, Kıbrıslılara, çıkarlarınızı ve haklarınızı koruyacak ve saygı gösterecek ortak, müreffeh ve güvenli bir gelecek tasarlamaları için davetimi yineliyorum... Farklı bir Kıbrıs'a inanmanın zorluğunu anlıyorum. Ama pes etmeyin, zor bir geçmişin esiri olmayın."