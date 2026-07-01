6 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Lefkoşa’da Taflan Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki bir çocuk yaralanarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. G.B.K. (41) yönetimindeki HU 550 plakalı araç, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sol tarafında bir apartman önünde park halinde bulunan araçların arasından bisikletiyle yola çıkan Hüseyin Ayaz Uçar’a (6) çarptı.

Kazada yaralanan küçük çocuk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Acil Durum Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü G.B.K.’nin tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.