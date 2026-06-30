DAB Altın Kalpler Korosu, "2. Bursa Korolar Festivali”nde sahne aldı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu, Uludağ Sanat Derneği ev sahipliğinde düzenlenen “2. Bursa Korolar Festivali”ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şef Murat Çırakoğlu yönetimindeki Altın Kalpler Korosu, 27 Haziran günü Bursa’daki Tayyare Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Festivale, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Güneşel, Aysan Öznacar ve Yeşim Bozat ile Sosyal Aktivite Merkezi Sorumlusu Laika Çakır da katıldı.

Festival kapsamında Şef Hilmi Bozdemir yönetimindeki Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu, Mudanya Poyraz Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ve Şef Volkan Sağlam yönetimindeki Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Koroları da sahne aldı.

Konserlerin ardından katılımcılara hediye takdimi yapıldı.