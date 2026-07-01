Trafikteki tartışma kavgayla bitti: 4 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Bedreddin Demirel Caddesi’nde, trafikte çıkan tartışmaya K.G.(E-39) ve M.H.G.(E-41) bir taraf, S.K.(E-22) ile A.M.B.(E-20) diğer taraf olarak karıştı. 169 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.M.B.'nin (E-20) kavgada burnu kırılırken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Beylerbeyi'ndeki bıçaklı kavgada bir kişi daha tutuklandı

Öte yandan Girne'nin Beylerbeyi bölgesindeki bir araç park yerinde, dün üç kişinin bıçakla yaralandığı olayla ilgili M.A.'nın (E-19) ardından M.İ. (E-21) de tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.