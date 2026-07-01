Trafikteki tartışma kavgayla bitti: 4 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da dün gece trafikte iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Polis dört kişiyi tutukladı.
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Bedreddin Demirel Caddesi’nde, trafikte çıkan tartışmaya K.G.(E-39) ve M.H.G.(E-41) bir taraf, S.K.(E-22) ile A.M.B.(E-20) diğer taraf olarak karıştı. 169 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.M.B.'nin (E-20) kavgada burnu kırılırken, bahse konu şahıslar tutuklandı.
Beylerbeyi'ndeki bıçaklı kavgada bir kişi daha tutuklandı
Öte yandan Girne'nin Beylerbeyi bölgesindeki bir araç park yerinde, dün üç kişinin bıçakla yaralandığı olayla ilgili M.A.'nın (E-19) ardından M.İ. (E-21) de tutuklandı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : polis, tartışma, bıçaklı kavga