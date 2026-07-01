Zerrin Özer, Grand Sapphire sahnesinde 50. sanat yılını coşkuyla kutladı

Türk müziğinin güçlü ve unutulmaz seslerinden Zerrin Özer, 50. sanat yılını Grand Sapphire Resort sahnesinde müzikseverlerle birlikte kutladı.

Kendine has yorumu, güçlü sahne duruşu ve yıllara meydan okuyan repertuvarıyla Grand Sapphire misafirlerine özel bir gece yaşatan usta sanatçı, konser boyunca sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. “Gönül”, “Son Mektup” ve “Dayanamıyorum” gibi hafızalara kazınan eserleriyle geniş kitlelerin kalbine dokunan Özer, sahnedeki samimi tavrı ve güçlü vokaliyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sanat hayatının 50. yılına özel olarak gerçekleşen gecede Zerrin Özer, müzik yolculuğuna dair anılarını da dinleyicileriyle paylaştı. Usta sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada yarım asırlık kariyerine vurgu yaparak, “50 yıl… Ben artık tarihim” sözleriyle salonda duygusal anlar yaşattı.

Duygu, nostalji ve coşkunun bir araya geldiği konserde Zerrin Özer, Grand Sapphire sahnesinde izleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi sundu. Sanatçının güçlü performansı ve misafirlerle kurduğu içten iletişim, geceye ayrı bir anlam kattı.

Grand Sapphire Resort, Türk müziğinin değerli isimlerini misafirleriyle buluşturmaya devam ederken; yıl boyunca gerçekleştirdiği konserler, özel etkinlikler ve nitelikli sahne organizasyonlarıyla Kuzey Kıbrıs’ta sanat ve müzik deneyimine değer katmayı sürdürüyor.