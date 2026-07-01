Boğulma tehlikesi geçiren şahıs, yoğun bakımda
İskele’de, boğulma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki Mehmet Razzuk Akyürek, yoğun bakıma kaldırıldı.
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Polisten verilen bilgiye göre, dün, iskeleden denize atlaması sonucu boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Razzuk Akyürek, cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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