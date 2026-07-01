DAÜ’de “3. Edebiyat günü” etkinliği düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen “3. Edebiyat Günü” DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Bu yıl “A Journey Through Time / Zamanda Yolculuk” temasıyla düzenlenen etkinlik, edebiyatın farklı kültürleri, dönemleri ve insan deneyimlerini bir araya getiren evrensel gücünü sanatın çeşitli dallarıyla buluşturdu. Edebiyatın yabancı dil eğitimindeki önemine dikkat çekilen etkinlikte şiir, tiyatro, müzik ve dans performanslarıyla katılımcılar unutulmaz bir sanat yolculuğuna çıktı.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatoş Erozan, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürü Cemal Kılıç, Etkinlik Organizatörü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Betül Oktay, akademik ve yönetsel personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasında söz alan Yrd. Doç. Dr. Erozan, bu yıl belirlenen “Zamanda Yolculuk” temasının edebiyatın insanları farklı çağlar, kültürler ve bakış açılarıyla buluşturmadaki eşsiz gücünü hatırlattığını vurguladı. Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürü Cemal Kılıç ise yapay zekâ çağında edebiyatın öneminin daha da arttığına dikkat çekerek, edebiyatın insanı anlamlandıran temel değerlerden biri olduğunu ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Oktay ise etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada etkinliğin hem zihne hem de kalbe dokunan bir gün olarak hatırlanmasını temenni etti. Yrd. Doç. Dr. Oktay ayrıca, etkinliğin temasını belirlerken Emily Dickinson ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinden ilham aldıklarını belirterek, her iki şairin de sonsuzluğun aslında “şimdi”nin içinde saklı olduğunu hatırlattığını ifade etti.

Çağlar ve kültürler arasında sanatsal yolculuk

Etkinlik kapsamında Yabancı Diller Eğitimi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Psikoloji Bölümü, Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri; şiir, müzik, tiyatro ve dans gösterileriyle izleyicileri zamanın ve kültürlerin ötesine taşıdı. Katılımcılar, edebiyatın insan duygularını geçmişten günümüze ve kuşaktan kuşağa nasıl aktardığını sahne performanslarıyla gözler önüne serdi.

Programda İngilizce şiirlerin yanı sıra Türkçe, Azeri Türkçesi, Farsça, Osmanlıca ve Hintçe şiirler de seslendirilerek çok kültürlü bir edebiyat şöleni yaşatıldı. İzleyiciler; Ahmet Hamdi Tanpınar, Behçet Necatigil, Bəxtiyar Vahabzadə, Cahit Sıtkı Tarancı, Edgar Albert Guest, Evangeline Paterson, Fuzuli, Hafez Shirazi, Marge Piercy, Mary Oliver, Mirabai, Nazım Hikmet, Orhan Veli Kanık, Oruç Aruoba, Səməd Vurğun, William Ernest Henley gibi önemli isimlerin eserlerini dinleme fırsatı buldu.