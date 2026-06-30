Rap sanatçısı Çakal, 5 Temmuz'da Ülfet Beach Club'ta sahne alacak

Türkiye'de rap müziğin öne çıkan isimlerinden Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Girne'deki Ülfet Beach Club'ta konser verecek.

Gerçek adı Emirhan Çakal olan sanatçı, son yıllarda yayımladığı "İmdat", "Mahvettim", "Lütfen", "Mingoflalar", "Aşk Olsun" ve "Göçebe" adlı parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Dijital müzik platformlarında milyonlarca dinlenmeye ulaşan Çakal, özellikle gençler arasında ilgi gören rap sanatçıları arasında yer alıyor.

Organizasyon kapsamında konser öncesinde tesiste gün boyu çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. Etkinliğin, gündüz havuz ve plaj kullanımının ardından akşam saatlerinde Çakal'ın sahne performansıyla devam edeceği belirtildi.

Konserin gerçekleştirileceği Ülfet Beach Club ise 2026 yaz sezonu öncesinde yenileme çalışmalarını tamamladığını duyurdu. İşletmeden yapılan açıklamada, tesisin yeni yüzme havuzu, restoranı, plaj alanı ve sezon boyunca düzenlenecek canlı müzik ile DJ performanslarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği ifade edildi.

Çakal konserinin, yaz sezonu kapsamında Ülfet Beach Club'ta gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer aldığı kaydedildi.