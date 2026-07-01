Yavuz Çıkarma Plajı 30 yıllığına GKK’ya kiralandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yavuz Çıkarma Plajı'nın tarihî dokusunun korunması ve 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı'nın hatırasını yaşatacak bir açık hava müzesine dönüştürülmesi amacıyla alanın 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) kiralandığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu süreçte Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı istişare ve koordinasyon sağlandığı belirtilerek, Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Tümer’in önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun kiralama kararını aldığı ifade edildi.

“Sıradan bir sahil alanı değil”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yavuz Çıkarma Plajı’nın yalnızca ticari faaliyetlerin yürütüldüğü bir sahil alanı olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, “Burası, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ilk çıkarma noktası olması nedeniyle, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatan, milletimizin ortak hafızasında müstesna bir yere sahip tarihî ve manevi değeri yüksek bir alandır” ifadelerini kullandı.

İdare, tarihî mirasa, millî mücadeleye ve şehitlerin emanetine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarından biri olarak gördüğünü de kaydetti.

Kira sözleşmesi 2024’te sona erdi

Açıklamada, taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin 2024 yılında sona erdiği, taşınmazın mülkiyetinin ise Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu belirtildi.

“Taşınmaza ilişkin kiralama, kullanım ve diğer tasarruflara yönelik karar alma yetkisi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde İdaremize aittir” denilen açıklamada, kiralama işleminin tamamen yasal yetkiler çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

“Vakıf malı niteliği korunuyor”

Vakıflar İdaresi, kiralama işleminin taşınmazın mülkiyetinde herhangi bir değişikliğe yol açmadığını vurgulayarak, “Söz konusu kiralama işlemi taşınmazın mülkiyetinde herhangi bir değişikliğe yol açmamakta olup, vakıf malı niteliği aynen korunmaktadır” açıklamasını yaptı.

Açıklamada, alınan kararın temel amacının kamu yararını gözeterek Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihî, kültürel ve manevi değerini korumak ve bu eşsiz mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak olduğu belirtildi.

“Süreç kurumsal istişareyle yürütüldü”

Kamuoyunda oluşan değerlendirmelere de değinen Vakıflar İdaresi, “Kamuoyuna yansıyan haberlerde oluşturulmaya çalışılan algının aksine, süreç herhangi bir kişi ya da kurumun tek taraflı değerlendirmesine değil; ilgili devlet kurumlarının karşılıklı istişare, koordinasyon ve resmî değerlendirmeleri doğrultusunda yürütülen kurumsal bir sürece dayanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihî ve manevi değerinin günlük ticari değerlendirmelerin çok ötesinde olduğu belirtilerek, “Bu alan; şehitlerimizin fedakârlığını, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesini ve 20 Temmuz 1974 ruhunu gelecek kuşaklara aktaracak bir hafıza mekânı olarak korunmalıdır” denildi.

Vakıflar İdaresi, açıklamasını “Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kendisine emanet edilen vakıf mallarını hukukun çizdiği çerçevede yönetmeye, ilgili devlet kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket etmeye ve millî tarihimizin en önemli simge mekânlarından biri olan Yavuz Çıkarma Plajı’nın tarihî ve manevi kimliğini korumaya kararlılıkla devam edecektir” ifadeleriyle tamamladı.