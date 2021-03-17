Dizdarlı: “Atama, hukuka aykırıydı”

Yüksek Yönetim Dairesi Denetçisi Emine Dizdarlı, LAÜ’ye yapılan atamanın hukuka aykırı olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Dizdarlı, Vakıflar İdaresi denetimine tabi olan herhangi bir yere sabıkası ya da mahkumiyeti olan bir kişinin atanamayacağını belirtti.

“Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Yasası’nda kendi yönetim kuruluna atanan kişilerin nitelikleri belirlenir” diyen Dizdarlı, “Onda da mahkumiyeti olanlar atanamaz der. Böyle durumda olan kişiler, ehliyetsiz sayılıyor” şeklinde konuştu.

Dizdarlı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “atamayla ilgili hukukçularına danıştığı” yönündeki açıklamalarını de değerlendirerek, “Arıklı hukukçulara danıştığını söyledi. Neyi incelediler bilmediğim için yorum yapmak yanlış olur. Ama ortada Yüksek Seçim Kurulu, Girne Seçim Kurulu’nun kararları var. Bunlar hukukçuların bilgisinde mi bilmiyorum.

Ama arzu edilen, yasal mevzuatın öngördüğü şekilde hareket edilmesidir.”