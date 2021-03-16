“Geçmişimde olan bir pürüz yüzünden…”

YENİDÜZEN

LAÜ Yönetimine atanması tartışma yaratan YDP’li Okan Erdemsiz, “Geçmişimde olan bir pürüz, topluma faydalı olmayacağım anlamına gelmiyor” dedi, istifa kararının ardından YENİDÜZEN’e konuştu.

Erdemsiz, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın kararı ile göreve atandığını ancak söz konusu kararın bu kadar tartışma yaratacağını düşünmediğini belirtti.

Atamasını hukuksal açıdan değerlendirip, değerlendirmediğine ilişkin soruyu ise yanıtlamayan Erdemsiz, ağlayarak, kendisini ifade etmeye çalıştı, “2 genç kızım var. 3 gündür bu olaylar ceyran ediyor. Üzüntü yaşıyorum” dedi.

Erdemsiz, şöyle devam etti: Kişisel haklarıma aile dokunuyorlar. Bu benim vicdanımı zedeliyor. Benim ailem zedeleniyor, Erhan bey zedeleniyor… Partililerim yanımda… İstifa kararımı Genel Başkanıma ilettim, o da kabul etti. Onlar için değerli bir insan olduğumu söyledi. Müsaade etselerdi, hizmet edecektim.

İstifa ettiğini duyurmuştu…

Erdemsiz, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıklamış, şunları kaydetmişti:

"Ben YDP Kurucu üyelerindenim. Amacım ülkeme ve halkıma hizmet etmektir. Bu çerçevede şahsi hiç bir makam, mevki ve ikbal beklentim yoktur. Bu güne kadarki çalışmalarım hep bu anlayışla olmuştur. Bu çalışmalarımı ve anlayışımı takdir eden sn genel başkanım, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Prof.Dr. Erhan Arıklı beni LAÜ Mütevelli heyetine üye olarak atamayı uygun görmüştür. Bu atama beni ve ailemi onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Ancak geride kalmış talihsiz bir olayı öne çıkararak şahsımı, ailemi. sn. genel başkanımı, partimi ve yol arkadaşlarımı tartışma ve rencide etme girişimlerini üzülerek görmekteyim. Bana sahip çıkan, yanımda olan, başta ailem, sn genel başkanım ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunar, LAÜ mütevelli heyeti üyeliğimden istifa ettiğimi ve bu görevden affımı istediğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum."